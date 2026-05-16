На Закарпатті чоловіка засудили на 10 років за спробу продати 11-місячне немовля до Іспанії за $25 тисяч

46-річного чоловіка засудили до 10 років ув’язнення за спробу продати 11-місячного хлопчика до Іспанії за $25 тисяч під виглядом усиновлення.

На Закарпатті чоловіка засудили до 10 років ув’язнення за спробу незаконно вивезти за кордон 11-місячного хлопчика під виглядом усиновлення, повідомили у прокуратурі.

Йдеться про 46-річного закарпатця, якого раніше вже засудили за привласнення 6,3 млн грн державної допомоги, призначеної родині загиблого військового. Тепер суд визнав його винним у замаху на торгівлю людьми.

За даними слідства, чоловік планував організувати вивезення немовляти до Іспанії та заробити на цьому близько 25 тисяч доларів. Для цього він домовився з матір’ю дитини, яка перебувала у складних життєвих обставинах, про передачу хлопчика нібито для усиновлення іноземцями.

Прокурори довели, що чоловік домовився із жителькою Житомира, яка перебувала у складних життєвих обставинах, про передачу дитини за 5 тисяч доларів США нібито для усиновлення в Іспанії. Під час зустрічей він фотографував хлопчика, щоб показати потенційним «замовникам».

Для реалізації схеми чоловік зібрав необхідні документи, проінструктував матір щодо перетину державного кордону та супроводжував її разом із дитиною до пункту пропуску «Малі Селменці» на Закарпатті.

Правоохоронці викрили його у червні 2023 року безпосередньо під час спроби перетнути кордон із дитиною. Відтоді чоловік перебуває під вартою.

У прокуратурі також нагадали, що у червні 2025 року цього ж чоловіка засудили за привласнення понад 6,3 млн грн державної допомоги, призначеної родині загиблого військовослужбовця. За даними слідства, він, будучи хрещеним батьком загиблого, переказував кошти на власні рахунки та витрачав їх на особисті потреби.

Наразі очікується набрання вироком законної сили.

