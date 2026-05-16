На Закарпатье мужчину приговорили к 10 годам за попытку продать 11-месячного младенца в Испанию за $25 тысяч

46-летний мужчина приговорен к 10 годам заключения за попытку продать 11-месячного мальчика в Испанию за $25 тысяч под видом усыновления.

На Закарпатье мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы за попытку незаконно вывезти за границу 11-месячного мальчика под видом усыновления, сообщили в прокуратуре.

Речь идет о 46-летнем закарпатце, ранее уже осужденном за присвоение 6,3 млн грн государственной помощи, назначенной семье погибшего военного. Теперь суд признал его виновным в покушении на торговлю людьми.

По данным следствия, мужчина планировал организовать вывоз младенца в Испанию и заработать на этом около 25 тысяч долларов. Для этого он договорился с матерью ребенка, находившегося в сложных жизненных обстоятельствах, о передаче мальчика якобы для усыновления иностранцами.

Прокуроры доказали, что мужчина договорился с находящейся в сложных жизненных обстоятельствах жительницей Житомира о передаче ребенка за 5 тысяч долларов США якобы для усыновления в Испании. Во время встреч он фотографировал мальчика, чтобы показать потенциальным заказчикам.

Для реализации схемы мужчина собрал необходимые документы, проинструктировал мать по пересечению государственной границы и сопровождал ее вместе с ребенком в пункт пропуска «Малые Селменцы» в Закарпатье.

Правоохранители разоблачили его в июне 2023 года непосредственно при попытке пересечь границу с ребенком. С тех пор мужчина находится под стражей.

В прокуратуре также напомнили, что в июне 2025 года этого же мужчину осудили за присвоение более 6,3 млн грн государственной помощи, назначенной семье погибшего военнослужащего. По данным следствия, он, будучи крестным отцом погибшего, переводил средства на собственные счета и тратил их на личные нужды.

Сейчас ожидается вступление в приговор законной силы.

