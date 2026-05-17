Не виконував умови пробаційного нагляду: суд виніс новий вирок чоловіку

07:36, 17 травня 2026
У Хмельницькому чоловіка засудили до 2 років 2 місяців обмеження волі через ухилення від пробаційного нагляду.
Вироком Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області у 2024 році чоловіка засудили за незаконне зберігання наркотичних речовин без мети збуту. Суд призначив йому покарання у вигляді 4 років пробаційного нагляду.

Протягом цього часу чоловік зобов’язаний регулярно з’являтися до органу пробації для реєстрації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання, не виїжджати за кордон без дозволу та виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.

Не з’являвся до органу пробації попри попередження

Чоловік був поставлений на облік в Хмельницькому районному відділі №1 філії Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області, був ознайомлений під підпис із порядком та умовами відбування призначеного йому покарання у виді пробаційного нагляду, а також був попереджений про кримінальну відповідальність за ухилення від відбування такого покарання.

Однак, будучи неодноразово письмово попередженим про кримінальну відповідальність за ухилення від відбування покарання у виді пробаційного нагляду, без поважних причин та законних підстав, систематично не з`являвся для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації у визначені дні, чим ухилився від відбування покарання у виді пробаційного нагляду.

За ухилення засудженого від відбування покарання у виді пробаційного нагляду він підлягає кримінальній відповідальності за ч.3 ст.389 КК України.

Суд призначив нове покарання

Свою вину обвинувачений визнав. Суд, вивчивши обвинувальний акт та додані до нього матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про винуватість обвинуваченого в ухиленні від відбування покарання у виді пробаційного нагляду та погоджується з кваліфікацією дій обвинуваченого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 389 КК України.

Таким чином, Хмельницький міськрайонний суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.389 КК України, та призначив йому покарання у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки.

Відповідно до ч.1 ст.71, п.5 ч.1 ст.72 КК України, за сукупністю вироків, до покарання, призначеного за даним вироком, частково приєднав невідбуту частину покарання за попереднім вироком та призначив остаточне покарання у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки 2 (два) місяці.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку (справа Nº686/12981/26).

