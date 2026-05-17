Не выполнял условия пробационного надзора: суд вынес новый приговор мужчине

07:36, 17 мая 2026
В Хмельницком мужчину приговорили к 2 годам 2 месяцам ограничения свободы из-за уклонения от пробационного надзора.
Приговором Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области в 2024 году мужчина был осужден за незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет пробационного надзора.

В течение этого времени мужчина был обязан регулярно являться в орган пробации для регистрации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы, не выезжать за границу без разрешения, а также выполнять мероприятия, предусмотренные пробационной программой.

Не являлся в орган пробации несмотря на предупреждения

Мужчина был поставлен на учет в Хмельницком районном отделе №1 филиала Государственного учреждения «Центр пробации» в Хмельницкой области, под подпись ознакомлен с порядком и условиями отбывания назначенного ему наказания в виде пробационного надзора, а также предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от отбывания такого наказания.

Однако, будучи неоднократно письменно предупрежденным об уголовной ответственности за уклонение от отбывания наказания в виде пробационного надзора, без уважительных причин и законных оснований систематически не являлся для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации в установленные дни, чем уклонился от отбывания наказания.

За уклонение осужденного от отбывания наказания в виде пробационного надзора предусмотрена уголовная ответственность по ч.3 ст.389 УК Украины.

Суд назначил новое наказание

Свою вину обвиняемый признал. Суд, изучив обвинительный акт и приложенные к нему материалы уголовного производства, пришел к выводу о виновности обвиняемого в уклонении от отбывания наказания в виде пробационного надзора и согласился с квалификацией его действий по признакам уголовного проступка, предусмотренного ч.3 ст.389 УК Украины.

Таким образом, Хмельницкий горрайонный суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.389 УК Украины, и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.

В соответствии с ч.1 ст.71 и п.5 ч.1 ст.72 УК Украины, по совокупности приговоров к наказанию, назначенному данным приговором, частично присоединили неотбытую часть наказания по предыдущему приговору и окончательно назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 2 месяца.

Приговор может быть обжалован в Хмельницкий апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его провозглашения (дело №686/12981/26).

