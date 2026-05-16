Суддя вимагала маски та повідомляти про діарею перед входом до суду: у США спалахнув скандал

Верховний суд Техасу зажадав пояснень від судді округу Даллас, яка продовжує вимагати носіння масок у залі суду та погрожувати санкціями за відмову виконувати COVID-протоколи.

Суддя округу Даллас Д’Метрія Бенсон опинилася у центрі скандалу після того, як продовжила вимагати носіння масок у своєму залі суду разом з іншими COVID-19-протоколами. На ситуацію цього тижня відреагував Верховний суд Техасу, пише The Dallas Morning News.

Політика щодо здоров’я, яка досі розміщена на сайті судді Бенсон, передбачає, що окрім носіння масок, усі відвідувачі суду повинні повідомляти працівників суду про наявність певних станів здоров’я, зокрема діареї.

Один з адвокатів письмово поскаржився місцевому адміністративному судді після того, як його колегу не допустили до зали суду Бенсон та пригрозили ув’язненням через відмову одягнути маску. У скарзі також зазначено, що хоча всі інші повинні носити маски в суді, сама суддя не закриває обличчя.

Ці звинувачення викликали швидку та скептичну реакцію голови Верховного суду Техасу Джеймса Блеклока. У листі до Бенсон він вимагав або пояснити, на підставі яких правових норм вона запровадила такі правила, або повідомити, що викладені звинувачення не відповідають дійсності.

«Якщо це правда, будь ласка, уважно перегляньте, чи маєте ви законні повноваження для таких дій», — написав Блеклок. «Мені не відомо про жодні законні підстави, за якими суддя Техасу може ставити присутність людини у залі суду в залежність від носіння маски або проходження додаткового медичного скринінгу».

Координатор суду Бенсон повідомив, що суддя не коментуватиме ситуацію. У п’ятницю вранці її зал судових засідань був зачинений. На дверях висіло оголошення, що для входу обов’язкові маски або інші засоби захисту обличчя.

Д’Метрія Бенсон очолює цивільний суд Dallas County Court at Law No. 1 з 2006 року. Письмова скарга щодо політики Бенсон, про яку першою повідомила The Texas Lawbook, була направлена минулого тижня адміністративному судді Рею Веллессу, який курує регіон, до якого входить округ Даллас. Скаргу подав адвокат Браян Гейл від імені свого клієнта Скотта Френкела, також адвоката.

Френкел був одним із адвокатів у нещодавній справі про медичну недбалість, яку розглядала Бенсон. За словами Гейла, пристав не пустив його до зали суду через відмову носити маску. Адвокат пояснив, що Френкел не може довго носити покриття на носі та роті.

«Пан Френкел сказав приставу, що цей наказ є незаконним і що він не одягне маску», — написав Гейл у скарзі. За його словами, Френкелу запропонували три варіанти: зайти до суду в масці, залишити приміщення або продовжувати сперечатися й «опинитися на сьомому поверсі».

Сьомий поверх будівлі суду використовується як зона тимчасового утримання під вартою для осіб, яких можуть притягнути до відповідальності за неповагу до суду.

«Фактично для її залу суду є три варіанти: одягнути маску, піти або потрапити до в’язниці», — сказав Гейл в інтерв’ю The News. «Я чув, що це питання вже порушували раніше, але його ігнорували. Ми більше не дозволимо це ігнорувати».

У скарзі зазначено, що Френкел залишив суд і не брав участі у процесі. В іншій справі в лютому один із його колег був змушений вести справу без нього через ту саму проблему.

Рей Веллесс підтвердив, що питання масок уже давно є проблемою у взаєминах із Бенсон. За його словами, лише цього тижня він дізнався, що вона досі продовжує вимагати носіння масок.

«Я сказав їй ще у грудні 2023 року, що через це вона матиме проблеми з комісією», — сказав Веллесс, маючи на увазі Державну комісію з питань суддівської поведінки, яка розслідує скарги щодо дисциплінарних порушень суддів. «Я сказав їй, що вона не має законних повноважень робити це».

