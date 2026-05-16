Судья требовала маски и сообщать о диарее перед входом в суд: в США вспыхнул скандал

Верховный суд Техаса потребовал объяснений от судьи округа Даллас, которая продолжает требовать ношение масок в зале суда и угрожать санкциями за отказ выполнять COVID-протоколы.

Судья округа Даллас Д’Метрия Бенсон оказалась в центре скандала после того, как продолжила требовать ношение масок в своем зале суда вместе с другими COVID-19-протоколами. На ситуацию на этой неделе отреагировал Верховный суд Техаса, пишет The Dallas Morning News.

Политика в сфере здравоохранения, которая до сих пор размещена на сайте судьи Бенсон, предусматривает, что помимо ношения масок все посетители суда должны сообщать сотрудникам суда о наличии определенных состояний здоровья, в частности диареи.

Один из адвокатов письменно пожаловался местному административному судье после того, как его коллегу не допустили в зал суда Бенсон и пригрозили заключением за отказ надеть маску. В жалобе также указано, что хотя все остальные обязаны носить маски в суде, сама судья не закрывает лицо.

Эти обвинения вызвали быструю и скептическую реакцию председателя Верховного суда Техаса Джеймса Блэклока. В письме к Бенсон он потребовал либо объяснить, на основании каких правовых норм она ввела такие правила, либо сообщить, что изложенные обвинения не соответствуют действительности.

«Если это правда, пожалуйста, внимательно пересмотрите, имеете ли вы законные полномочия для таких действий», — написал Блэклок. «Мне неизвестно ни о каких законных основаниях, по которым судья Техаса может ставить присутствие человека в зале суда в зависимость от ношения маски или прохождения дополнительного медицинского скрининга».

Координатор суда Бенсон сообщил, что судья не будет комментировать ситуацию. В пятницу утром ее зал судебных заседаний был закрыт. На дверях висело объявление, что для входа обязательны маски или другие средства защиты лица.

Д’Метрия Бенсон возглавляет гражданский суд Dallas County Court at Law No. 1 с 2006 года. Письменная жалоба относительно политики Бенсон, о которой первой сообщила The Texas Lawbook, была направлена на прошлой неделе административному судье Рею Веллессу, который курирует регион, в который входит округ Даллас. Жалобу подал адвокат Брайан Хейл от имени своего клиента Скотта Френкела, также адвоката.

Френкел был одним из адвокатов в недавнем деле о медицинской халатности, которое рассматривала Бенсон. По словам Хейла, пристав не пустил его в зал суда из-за отказа носить маску. Адвокат объяснил, что Френкел не может долго носить покрытие на носу и рту.

«Господин Френкел сказал приставу, что этот приказ является незаконным и что он не наденет маску», — написал Хейл в жалобе. По его словам, Френкелу предложили три варианта: зайти в суд в маске, покинуть помещение или продолжать спорить и «оказаться на седьмом этаже».

Седьмой этаж здания суда используется как зона временного содержания под стражей для лиц, которых могут привлечь к ответственности за неуважение к суду.

«Фактически для ее зала суда есть три варианта: надеть маску, уйти или попасть в тюрьму», — сказал Хейл в интервью The News. «Я слышал, что этот вопрос уже поднимали раньше, но его игнорировали. Мы больше не позволим это игнорировать».

В жалобе указано, что Френкел покинул суд и не участвовал в процессе. В другом деле в феврале один из его коллег был вынужден вести дело без него из-за той же проблемы.

Рей Веллесс подтвердил, что вопрос масок уже давно является проблемой во взаимоотношениях с Бенсон. По его словам, только на этой неделе он узнал, что она до сих пор продолжает требовать ношение масок.

«Я сказал ей еще в декабре 2023 года, что из-за этого у нее будут проблемы с комиссией», — сказал Веллесс, имея в виду Государственную комиссию по вопросам судейского поведения, которая расследует жалобы о дисциплинарных нарушениях судей. «Я сказал ей, что у нее нет законных полномочий делать это».

