Купили товар, а він зламався: коли можна вимагати незалежну експертизу товару

21:08, 16 травня 2026
Споживачі мають право вимагати проведення експертизи у разі спорів щодо гарантії, дефектів або якості товару.
Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області нагадало, що незалежна експертиза є важливим механізмом захисту прав споживачів у випадках придбання неякісного товару.

У відомстві зазначили, що експертиза допомагає об’єктивно встановити причину дефекту та захистити права покупця, якщо товар зламався через кілька тижнів після покупки.

Найчастіше проведення експертизи необхідне у випадках:

  • відмови продавця визнавати дефект;
  • спорів щодо гарантійного ремонту;
  • підозри на виробничий брак;
  • визначення причин поломки техніки;
  • встановлення порушення умов договору.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про захист прав споживачів», покупець має право звернутися до продавця, виробника або виконавця з вимогою організувати проведення експертизи продукції.

При цьому продавець зобов’язаний:

  • організувати дослідження протягом трьох днів після отримання письмової згоди споживача;
  • оплатити проведення експертизи.

За результатами дослідження сертифікований фахівець складає офіційний висновок, який може бути використаний під час врегулювання спору або у суді.

У разі підтвердження істотного недоліку товару споживач має право вимагати:

  • повернення коштів;
  • заміну товару на аналогічний або такий самий.

Водночас у Держпродспоживслужбі звернули увагу, що якщо експертиза встановить, що дефект виник з вини самого споживача, наприклад через механічне пошкодження чи потрапляння вологи, витрати на проведення дослідження доведеться компенсувати покупцю.

«Незалежна експертиза — це ефективний механізм захисту прав споживачів та важливий інструмент справедливого вирішення спорів», — наголосили у відомстві.

