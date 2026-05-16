Купили товар, а він зламався: коли можна вимагати незалежну експертизу товару

Споживачі мають право вимагати проведення експертизи у разі спорів щодо гарантії, дефектів або якості товару.

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області нагадало, що незалежна експертиза є важливим механізмом захисту прав споживачів у випадках придбання неякісного товару.

У відомстві зазначили, що експертиза допомагає об’єктивно встановити причину дефекту та захистити права покупця, якщо товар зламався через кілька тижнів після покупки.

Найчастіше проведення експертизи необхідне у випадках:

відмови продавця визнавати дефект;

спорів щодо гарантійного ремонту;

підозри на виробничий брак;

визначення причин поломки техніки;

встановлення порушення умов договору.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про захист прав споживачів», покупець має право звернутися до продавця, виробника або виконавця з вимогою організувати проведення експертизи продукції.

При цьому продавець зобов’язаний:

організувати дослідження протягом трьох днів після отримання письмової згоди споживача;

оплатити проведення експертизи.

За результатами дослідження сертифікований фахівець складає офіційний висновок, який може бути використаний під час врегулювання спору або у суді.

У разі підтвердження істотного недоліку товару споживач має право вимагати:

повернення коштів;

заміну товару на аналогічний або такий самий.

Водночас у Держпродспоживслужбі звернули увагу, що якщо експертиза встановить, що дефект виник з вини самого споживача, наприклад через механічне пошкодження чи потрапляння вологи, витрати на проведення дослідження доведеться компенсувати покупцю.

«Незалежна експертиза — це ефективний механізм захисту прав споживачів та важливий інструмент справедливого вирішення спорів», — наголосили у відомстві.

