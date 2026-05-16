Купили товар, а він зламався: коли можна вимагати незалежну експертизу товару
Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області нагадало, що незалежна експертиза є важливим механізмом захисту прав споживачів у випадках придбання неякісного товару.
У відомстві зазначили, що експертиза допомагає об’єктивно встановити причину дефекту та захистити права покупця, якщо товар зламався через кілька тижнів після покупки.
Найчастіше проведення експертизи необхідне у випадках:
- відмови продавця визнавати дефект;
- спорів щодо гарантійного ремонту;
- підозри на виробничий брак;
- визначення причин поломки техніки;
- встановлення порушення умов договору.
Відповідно до статті 17 Закону України «Про захист прав споживачів», покупець має право звернутися до продавця, виробника або виконавця з вимогою організувати проведення експертизи продукції.
При цьому продавець зобов’язаний:
- організувати дослідження протягом трьох днів після отримання письмової згоди споживача;
- оплатити проведення експертизи.
За результатами дослідження сертифікований фахівець складає офіційний висновок, який може бути використаний під час врегулювання спору або у суді.
У разі підтвердження істотного недоліку товару споживач має право вимагати:
- повернення коштів;
- заміну товару на аналогічний або такий самий.
Водночас у Держпродспоживслужбі звернули увагу, що якщо експертиза встановить, що дефект виник з вини самого споживача, наприклад через механічне пошкодження чи потрапляння вологи, витрати на проведення дослідження доведеться компенсувати покупцю.
«Незалежна експертиза — це ефективний механізм захисту прав споживачів та важливий інструмент справедливого вирішення спорів», — наголосили у відомстві.
