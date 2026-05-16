  1. В Украине

Купили товар, а он сломался: когда можно требовать независимую экспертизу товара

21:08, 16 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Потребители имеют право требовать проведение экспертизы в случае споров относительно гарантии, дефектов или качества товара.
Купили товар, а он сломался: когда можно требовать независимую экспертизу товара
Фото: dpss-te.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области напомнило, что независимая экспертиза является важным механизмом защиты прав потребителей в случаях приобретения некачественного товара.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ведомстве отметили, что экспертиза помогает объективно установить причину дефекта и защитить права покупателя, если товар сломался через несколько недель после покупки.

Чаще всего проведение экспертизы необходимо в случаях:

  • отказа продавца признавать дефект;
  • споров относительно гарантийного ремонта;
  • подозрения на производственный брак;
  • определения причин поломки техники;
  • установления нарушения условий договора.

В соответствии со статьей 17 Закона Украины «О защите прав потребителей», покупатель имеет право обратиться к продавцу, производителю или исполнителю с требованием организовать проведение экспертизы продукции.

При этом продавец обязан:

  • организовать исследование в течение трех дней после получения письменного согласия потребителя;
  • оплатить проведение экспертизы.

По результатам исследования сертифицированный специалист составляет официальный вывод, который может быть использован при урегулировании спора или в суде.

В случае подтверждения существенного недостатка товара потребитель имеет право требовать:

  • возврата средств;
  • замены товара на аналогичный или такой же.

В то же время в Госпродпотребслужбе обратили внимание, что если экспертиза установит, что дефект возник по вине самого потребителя, например из-за механического повреждения или попадания влаги, расходы на проведение исследования придется компенсировать покупателю.

«Независимая экспертиза — это эффективный механизм защиты прав потребителей и важный инструмент справедливого разрешения споров», — подчеркнули в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Госпродпотребслужба защита потребителей

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Можно ли перевести работника на более низкую зарплату из-за финансовых трудностей предприятия — позиция ВС

Финансовые трудности не всегда позволяют уменьшить зарплату работнику.

Бронирование от мобилизации станет платным или с обязательной службой в резерве

Новый законопроект вводит обязательное участие в обороне для каждого, кто получил отсрочку по работе.

Отсутствие официальной зарплаты может стать основанием для отказа в воспитании собственного ребенка после развода

Материальный барьер и передача ребенка родственникам: новые вызовы Книги шестой ГК.

Верховний Суд обязал поручителя выплатить более 800 тысяч грн за просроченный кредит должника

Суд подтвердил начисление инфляционных потерь и 3% годовых за неисполненное денежное обязательство поручителя, что увеличило сумму долга.

В Украине выросло количество смертельных ДТП с электросамокатами: до 845 ДТП за год — 19 погибших

Отдельный учёт аварий с участием лёгкого персонального и низкоскоростного электротранспорта ведётся с 2024 года, что позволило выделить этот сегмент в статистике дорожной безопасности.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]