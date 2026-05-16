Купили товар, а он сломался: когда можно требовать независимую экспертизу товара

Потребители имеют право требовать проведение экспертизы в случае споров относительно гарантии, дефектов или качества товара.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области напомнило, что независимая экспертиза является важным механизмом защиты прав потребителей в случаях приобретения некачественного товара.

В ведомстве отметили, что экспертиза помогает объективно установить причину дефекта и защитить права покупателя, если товар сломался через несколько недель после покупки.

Чаще всего проведение экспертизы необходимо в случаях:

отказа продавца признавать дефект;

споров относительно гарантийного ремонта;

подозрения на производственный брак;

определения причин поломки техники;

установления нарушения условий договора.

В соответствии со статьей 17 Закона Украины «О защите прав потребителей», покупатель имеет право обратиться к продавцу, производителю или исполнителю с требованием организовать проведение экспертизы продукции.

При этом продавец обязан:

организовать исследование в течение трех дней после получения письменного согласия потребителя;

оплатить проведение экспертизы.

По результатам исследования сертифицированный специалист составляет официальный вывод, который может быть использован при урегулировании спора или в суде.

В случае подтверждения существенного недостатка товара потребитель имеет право требовать:

возврата средств;

замены товара на аналогичный или такой же.

В то же время в Госпродпотребслужбе обратили внимание, что если экспертиза установит, что дефект возник по вине самого потребителя, например из-за механического повреждения или попадания влаги, расходы на проведение исследования придется компенсировать покупателю.

«Независимая экспертиза — это эффективный механизм защиты прав потребителей и важный инструмент справедливого разрешения споров», — подчеркнули в ведомстве.

