Купили товар, а он сломался: когда можно требовать независимую экспертизу товара
Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области напомнило, что независимая экспертиза является важным механизмом защиты прав потребителей в случаях приобретения некачественного товара.
В ведомстве отметили, что экспертиза помогает объективно установить причину дефекта и защитить права покупателя, если товар сломался через несколько недель после покупки.
Чаще всего проведение экспертизы необходимо в случаях:
- отказа продавца признавать дефект;
- споров относительно гарантийного ремонта;
- подозрения на производственный брак;
- определения причин поломки техники;
- установления нарушения условий договора.
В соответствии со статьей 17 Закона Украины «О защите прав потребителей», покупатель имеет право обратиться к продавцу, производителю или исполнителю с требованием организовать проведение экспертизы продукции.
При этом продавец обязан:
- организовать исследование в течение трех дней после получения письменного согласия потребителя;
- оплатить проведение экспертизы.
По результатам исследования сертифицированный специалист составляет официальный вывод, который может быть использован при урегулировании спора или в суде.
В случае подтверждения существенного недостатка товара потребитель имеет право требовать:
- возврата средств;
- замены товара на аналогичный или такой же.
В то же время в Госпродпотребслужбе обратили внимание, что если экспертиза установит, что дефект возник по вине самого потребителя, например из-за механического повреждения или попадания влаги, расходы на проведение исследования придется компенсировать покупателю.
«Независимая экспертиза — это эффективный механизм защиты прав потребителей и важный инструмент справедливого разрешения споров», — подчеркнули в ведомстве.
