  В Украине

Больничный во время простоя: получает ли работник выплаты

07:54, 17 марта 2026
В случае заболевания работнику следует обратиться к врачу и оформить медицинское заключение, чтобы подтвердить свое отсутствие на работе, даже если выплата больничных не предусмотрена.
В Профсоюзе работников здравоохранения Украины объяснили, оплачивается ли больничный работнику, который заболел во время простоя предприятия.

1. Простой — это не отпуск.

Согласно ст. 34 КЗоТ, простой — это остановка работы из-за отсутствия необходимых условий (технических, организационных и т.п.). При этом работнику гарантируется выплата не менее 2/3 оклада.

2. Ключевой фактор: рабочее место.

Законодательством не определены условия присутствия или отсутствия работника на рабочем месте во время простоя. Место пребывания работника в этот период определяется непосредственно работодателем путем издания приказа.

Если работодатель определил, что во время простоя работники должны находиться на рабочем месте, то они находятся на рабочем месте в соответствии с установленным правилами внутреннего трудового распорядка режимом работы, однако при этом не выполняют свои трудовые обязанности.

Оплата листка нетрудоспособности зависит от того, должен ли работник во время простоя находиться на работе или нет.

Вариант А: Если в приказе указано, что во время простоя работник должен находиться на работе (согласно графику), то больничный оплачивается на общих основаниях. Почему? Потому что из-за болезни работник теряет возможность «присутствовать» на рабочем месте и получать оплату за простой. В этом случае больничный выступает как компенсация утраченного заработка.

Вариант Б: Если приказ позволяет во время простоя не выходить на работу, то больничный не оплачивается. Логика социального страхования проста: помощь по временной нетрудоспособности — это компенсация утраченной заработной платы. Поскольку работник и так не должен был работать (и не теряет выплаты из-за болезни), оснований для дополнительной компенсации нет.

Что стоит сделать работнику?

Обязательно ознакомиться с текстом приказа о простое. В случае болезни необходимо обратиться к врачу для оформления медицинского заключения, чтобы подтвердить отсутствие на рабочем месте, даже если выплата по больничному не предусмотрена.

Лента новостей

