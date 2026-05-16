  1. У світі

В Австрії спір сусідів через кота дійшов до суду — тварина дряпала стіну будинку

20:32, 16 травня 2026
В Австрії суд постановив: власниця має або тримати кота вдома, або віддати його.
Фото: ORF Vorarlberg
Кіт із округу Фельдкірх в Австрії став причиною судового спору між сусідами. Причиною конфлікту стали подряпини на стіні сусіднього будинку, які, за словами позивачів, регулярно залишає кіт на ім’я Лео, пише Derstandard.at

Обурені сусіди поскаржилися на пошкодження стіни, тоді як власники Лео заявляють, що йдеться про звичайну поведінку кота, характерну й для багатьох інших тварин у районі.

Окружний суд постановив, що власниця тварини Даніела Катнік повинна або тримати кота в будинку, або віддати його. Жінка вже подала апеляцію.

Під час першого судового засідання жінка спочатку заперечувала, що «обвинувачений» кіт належить їй, стверджує адвокат сусіда. Однак на записі з камери спостереження чути, як вона звертається до тварини на ім’я та просить «залишити стіну в спокої».

Адвокат відповідачки у своїй апеляції наголосив, що в районі є багато котів, які вільно гуляють і заходять на чужі ділянки. Суд також встановив, що дряпання предметів відповідає «природній поведінці котів».

Сама Даніела Катнік заявила телеканалу ORF Vorarlberg, що «місце злочину» — це «15-річна вивітрена стіна з модрини». За її словами, подряпини майже непомітні без збільшення.

Адвокат позивача Стефан Гарг розповів, що кіт уже два роки регулярно дряпає стіну. Спроби домовитися між сусідами результату не дали.

За словами юриста, власниця кота не проявила «особливого розуміння» ситуації та навіть передала сусідам спрей для відлякування котів, однак він не допоміг. Також використовували ультразвуковий пристрій і світловий відлякувач, але Лео продовжив дряпати стіну.

У рішенні окружного суду Фельдкірха власниці наказано або тримати кота вдома, або віддати його. Водночас у притулку для тварин федеральної землі Форарльберг виступили проти різкої зміни умов утримання.

Представник притулку Марко Мільгонік пояснив, що кіт, який звик вільно гуляти, може стати агресивним, якщо його раптово замкнути в квартирі.

Наразі справа перебуває у земельному суді Фельдкірха. Даніела Катнік заявила, що за потреби готова звернутися навіть до Верховного суду Австрії, якщо апеляція буде безуспішною. Дату нового засідання поки не призначено.

суд Австрія

