В Австрии спор соседей из-за кота дошел до суда — животное царапало стену дома

В Австрии суд постановил: владелица должна либо держать кота дома, либо отдать его.

Кот из округа Фельдкирх в Австрии стал причиной судебного спора между соседями. Причиной конфликта стали царапины на стене соседнего дома, которые, по словам истцов, регулярно оставляет кот по имени Лео, пишет Derstandard.at.

Возмущенные соседи пожаловались на повреждение стены, тогда как владельцы Лео заявляют, что речь идет об обычном поведении кота, характерном и для многих других животных в районе.

Окружной суд постановил, что владелица животного Даниэла Катник должна либо держать кота в доме, либо отдать его. Женщина уже подала апелляцию.

В то же время в приюте для животных федеральной земли Форарльберг выступили против резкой смены условий содержания.

Во время первого судебного заседания женщина сначала отрицала, что «обвиняемый» кот принадлежит ей, утверждает адвокат соседа. Однако на записи с камеры наблюдения слышно, как она обращается к животному по имени и просит «оставить стену в покое».

Адвокат ответчицы в своей апелляции подчеркнул, что в районе есть много котов, которые свободно гуляют и заходят на чужие участки. Суд также установил, что царапанье предметов соответствует «естественному поведению котов».

Сама Даниэла Катник заявила телеканалу ORF Vorarlberg, что «место преступления» — это «15-летняя выветренная стена из лиственницы». По ее словам, царапины почти незаметны без увеличения.

Адвокат истца Стефан Гарг рассказал, что кот уже два года регулярно царапает стену. Попытки договориться между соседями результата не дали.

По словам юриста, владелица кота не проявила «особого понимания» ситуации и даже передала соседям спрей для отпугивания котов, однако он не помог. Также использовали ультразвуковое устройство и световой отпугиватель, но Лео продолжил царапать стену.

В решении окружного суда Фельдкирха владелице предписано либо держать кота дома, либо отдать его. В то же время в приюте для животных федеральной земли Форарльберг выступили против резкой смены условий содержания.

Представитель приюта Марко Мильгоник объяснил, что кот, привыкший свободно гулять, может стать агрессивным, если его внезапно запереть в квартире.

Сейчас дело находится в земельном суде Фельдкирха. Даниэла Катник заявила, что при необходимости готова обратиться даже в Верховный суд Австрии, если апелляция будет безуспешной. Дата нового заседания пока не назначена.

