Працівник відпрацював 11 місяців: яка тривалість щорічної основної відпустки

У своєму роз’ясненні Держпраці зазначає, що працівник, який пропрацював на підприємстві 11 місяців, має право на щорічні відпустки повної тривалості.

Державна служба України з питань праці пояснює, чи має право працівник на відпустку після 11 місяців роботи.

Зазначається, що працівник має право на щорічну відпустку повної тривалості – 24 календарні дні.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про відпустки» право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві. У разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу.

Таким чином, працівник, який працює на підприємстві 11 місяців, має право на всі види щорічних відпусток повної тривалості.

Вказується, що відповідно до ст. 12 Закону України від 15.03.2022 №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» у період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні.

У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

