Работник отработал 11 месяцев: какая продолжительность ежегодного основного отпуска

07:00, 17 марта 2026
В своем разъяснении Гоструда отмечает, что работник, проработавший на предприятии 11 месяцев, имеет право на ежегодные отпуска полной продолжительности.
Государственная служба Украины по вопросам труда объясняет, имеет ли право работник на отпуск после 11 месяцев работы.

Отмечается, что работник имеет право на ежегодный отпуск полной продолжительности – 24 календарных дня.

Согласно ст. 10 Закона Украины «Об отпусках» право работника на ежегодный основной и дополнительный отпуск полной продолжительности в первый год работы наступает по истечении шести месяцев непрерывной работы на данном предприятии. В случае предоставления работнику указанных ежегодных отпусков до истечения шестимесячного срока непрерывной работы их продолжительность определяется пропорционально отработанному времени.

Таким образом, работающий на предприятии 11 месяцев имеет право на все виды ежегодных отпусков полной продолжительности.

Указывается, что согласно ст. 12 Закона Украины от 15.03.2022 №2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» в период действия военного положения ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 24 календарных дня.

В период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

