Небольшая индексация пенсий: сколько добавят молодым пенсионерам

20:35, 16 марта 2026
С 1 марта провели индексацию пенсий на 12,1%, однако для граждан, вышедших на пенсию в последние годы, повышение оказалось значительно меньше из-за применения пониженных коэффициентов.
С 1 марта в Украине была проведена индексация пенсий на 12,1%. Соответствующее решение было закреплено постановлением Кабинета Министров Украины №236 от 25 февраля 2026 года. Однако повышение получили не все пенсионеры в одинаковом объеме – для части из них коэффициент индексации оказался значительно меньше.

Речь идет о людях, оформивших пенсию в течение последних лет. Для них применили пониженные показатели индексации:

6,1% - для тех, кто стал пенсионером в 2021-2022 годах;

4,8% - для тех, кто вышел на пенсию в 2023 году;

3,6% - для пенсионеров 2024 года;

2,4% - для тех, кто оформил пенсию в 2025 году.

В Кабинете Министров объясняют, что такие коэффициенты введены для уменьшения разницы между новыми и ранее назначенными пенсиями. В то же время это означает, что новые пенсионеры не получают полную индексацию, а фактическая стоимость их выплат снижается.

Также в 2026 году установлены границы индексации: минимальное повышение составляет 100 гривен, а максимальное – 2595 гривен.

