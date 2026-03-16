Невелика індексація пенсій: скільки додадуть молодим пенсіонерам

З 1 березня провели індексацію пенсій на 12,1%, однак для громадян, які вийшли на пенсію в останні роки, підвищення виявилося значно меншим через застосування знижених коефіцієнтів.

З 1 березня в Україні провели індексацію пенсій на 12,1%. Відповідне рішення закріплене постановою Кабінету Міністрів України №236 від 25 лютого 2026 року. Однак підвищення отримали не всі пенсіонери в однаковому обсязі — для частини з них коефіцієнт індексації виявився значно меншим.

Мова йде про людей, які оформили пенсію протягом останніх років. Для них застосували знижені показники індексації:

6,1% — для тих, хто став пенсіонером у 2021–2022 роках;

4,8% — для тих, хто вийшов на пенсію у 2023 році;

3,6% — для пенсіонерів 2024 року;

2,4% — для тих, хто оформив пенсію у 2025 році.

У Кабінеті Міністрів пояснюють, що такі коефіцієнти запроваджені для зменшення різниці між новими та раніше призначеними пенсіями. Водночас це означає, що нові пенсіонери не отримують повної індексації, а фактична вартість їхніх виплат знижується.

Також у 2026 році встановлені межі індексації: мінімальне підвищення становить 100 гривень, а максимальне — 2595 гривень.

