Конкурс до Харківського апеляційного суду: на одну кандидатку очікує співбесіда

ВККС зазначила, що 62 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді.

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В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів в Харківському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 9 червня Комісією ухвалено такі рішення:

Свиридова Марина Михайлівна - 680,4 - Не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Сорока Олена Павлівна - Оголошено перерву в розгляді питання

Рибальченко Людмила Миколаївна - 685,8 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

ВККС нагадала, що 62 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 36 кандидатами: 24 кандидати підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 5 кандидатів – не підтвердили, з 7 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Щодо 1 кандидата зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання.

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