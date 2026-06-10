На Волині поблизу кордону з Білоруссю встановлять антидронові сітки

Антидронові сітки встановлять на окремих ділянках доріг, зокрема, й на території Шацької громади.

Фото: Сили підтримки ЗСУ

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Т.в.о. начальника Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк заявив, що у області планують встановити антидронові сітки в прикордонних населених пунктах поблизу Білорусі. Про це він сказав під час робочої зустрічі у Шацькій селищній раді.

За його словами, ризики з боку Білорусі залишаються. Антидронові сітки встановлять на окремих ділянках доріг, зокрема, й на території Шацької громади.

Крім того, в області також облаштували інженерні загородження та укріпили оборонні позиції.

«Ми повинні бути максимально готовими до будь-якого розвитку подій. Волинь сьогодні є однією з найкраще підготовлених прикордонних областей України, і цю роботу необхідно продовжувати», — сказав Романюк.

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