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На Волыни возле границы с Беларусью установят антидроновые сетки

15:58, 10 июня 2026
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Антидроновые сетки установят на отдельных участках дорог, в том числе и на территории Шацкой громады.
На Волыни возле границы с Беларусью установят антидроновые сетки
Фото: Силы поддержки ВСУ
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Исполняющий обязанности начальника Волынской областной военной администрации Роман Романюк заявил, что в области планируют установить антидроновые сетки в приграничных населенных пунктах возле Беларуси. Об этом он сказал во время рабочей встречи в Шацком поселковом совете.

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По его словам, риски со стороны Беларуси сохраняются. Антидроновые сетки установят на отдельных участках дорог, в частности и на территории Шацкой громады.

Кроме того, в области также обустроили инженерные заграждения и укрепили оборонительные позиции.

«Мы должны быть максимально готовы к любому развитию событий. Волынь сегодня является одной из наиболее подготовленных приграничных областей Украины, и эту работу необходимо продолжать», — сказал Романюк.

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