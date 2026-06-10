На Волыни возле границы с Беларусью установят антидроновые сетки

Антидроновые сетки установят на отдельных участках дорог, в том числе и на территории Шацкой громады.

Фото: Силы поддержки ВСУ

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Исполняющий обязанности начальника Волынской областной военной администрации Роман Романюк заявил, что в области планируют установить антидроновые сетки в приграничных населенных пунктах возле Беларуси. Об этом он сказал во время рабочей встречи в Шацком поселковом совете.

По его словам, риски со стороны Беларуси сохраняются. Антидроновые сетки установят на отдельных участках дорог, в частности и на территории Шацкой громады.

Кроме того, в области также обустроили инженерные заграждения и укрепили оборонительные позиции.

«Мы должны быть максимально готовы к любому развитию событий. Волынь сегодня является одной из наиболее подготовленных приграничных областей Украины, и эту работу необходимо продолжать», — сказал Романюк.

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