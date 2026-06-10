Смерть пацієнтки після операції: апеляційний суд пояснив, чому виправдав лікаря-анестезіолога

Рівненський апеляційний суд залишив без змін виправдувальний вирок лікарю-анестезіологу, якого обвинувачували у неналежному виконанні професійних обов’язків після операції пацієнтки, що згодом померла, дійшовши висновку про недоведеність його вини.

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Рівненський апеляційний суд розглянув справу лікаря-анестезіолога Рівненської обласної клінічної лікарні, якого обвинувачували у неналежному виконанні професійних обов’язків. За результатами апеляційного перегляду суд залишив у силі виправдувальний вирок, ухвалений судом першої інстанції.

Суть справи

Медичного працівника обвинувачували у неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворої (ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України). За версією слідства, наприкінці липня 2020 року, після проведення оперативного втручання з видалення щитовидної залози, стан однієї з пацієнток різко погіршився.

Відповідно до обвинувального акта, черговий лікар-анестезіолог не надав вчасної невідкладної медичної допомоги, а замість себе відправив до хворої лікаря-інтерна. Сторона обвинувачення зазначала, що остання не здобула відповідної медичної кваліфікації для самостійного проведення маніпуляцій, через що було втрачено час, і обвинувачений прибув до палати та провів інтубацію трахеї вже із запізненням. Внаслідок цього пацієнтка перенесла стан клінічної смерті, що ускладнився набряком головного мозку, та згодом померла.

6 червня 2023 року Рівненський міський суд ухвалив виправдувальний вирок. Суд першої інстанції дійшов висновку про недоведеність у діях лікаря складу кримінального правопорушення. Заявлені цивільні позови потерпілих про відшкодування шкоди тоді були залишені без розгляду.

Апеляційний розгляд та рішення суду

Не погоджуючись із таким рішенням , прокурор Рівненської обласної прокуратури та потерпілі подали апеляційні скарги. Сторона обвинувачення наполягала на скасуванні виправдувального вироку, визнанні медика винуватим із призначенням йому покарання у виді 2 років обмеження волі, а також вимагала повного задоволення цивільних позовів. Про це повідомили у апеляційному суді.

У ході апеляційного розгляду, з метою повного та об'єктивного з'ясування обставин, суд задовольнив клопотання прокурора та провів часткове судове слідство. Зокрема, колегія суддів повторно дослідила висновок комісійної судово-медичної експертизи Житомирського обласного бюро СМЕ та посадову інструкцію лікаря-анестезіолога, на переоцінці яких наполягала сторона обвинувачення. Окрім того, апеляційний суд провів повторний допит свідків та заслухав пояснення учасників кримінального провадження.

Здійснюючи перевірку матеріалів провадження, суд звернув увагу на те, що обвинувачений перебуває на посаді лікаря анестезіолога-реаніматолога відділення анестезіології та інтенсивної терапії КП «Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка» Рівненської обласної ради та, згідно з посадовою інструкцією, робочим місцем обвинуваченого визначено виключно відділення інтенсивної терапії. Обвинувачення не надало жодних наказів чи протоколів, які б покладали на лікаря-анестезіолога обов'язок здійснювати післяопераційний нагляд за пацієнткою, яка перебувала в відділенні Центру лапараскопічних та малоінвазивних хірургічних втручань під контролем ендоскопії та сонографії ім. Ю. Семенюка, тобто в іншому відділенні лікарні.

Окрім того, встановлено, що у 2020 році в обласній лікарні не було затвердженого порядку виклику чергового лікаря до пацієнта іншого відділення, зокрема, не визначено у яких випадках та у який спосіб (на службовий телефон, повідомлення через сестринський пост відділення або у інший спосіб) медичний персонал здійснює виклик чергового лікаря з іншого відділення для надання невідкладної медичної допомоги.

Водночас, висновок експертизи підтвердив, що обов'язок стежити за станом пацієнтки покладався безпосередньо на її лікуючого лікаря та персонал того відділення, де вона проходила лікування та перебувала після операції. Відсутність динамічного нагляду за хворою саме в післяопераційний період експерти визнали порушенням локальних протоколів медичного закладу.

Враховуючи ці та інші обставини, апеляційний суд у справі № 569/11042/22 констатував, що вину лікаря-анестезіолога у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення не доведено. Відтак, колегія суддів не знайшла законних підстав для скасування оскаржуваного рішення місцевого суду.

Вирок Рівненського міського суду від 6 червня 2023 року залишено без змін, а апеляційні скарги прокурора та потерпілих — без задоволення.

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