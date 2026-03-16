В Индии мужчина ввел бывшей невесте ВИЧ-инфицированную кровь, потому что ее семья отменила свадьбу

20:53, 16 марта 2026
После срыва свадьбы мужчина силой ввел женщине кровь с вирусом иммунодефицита человека.
В Индии 24-летнего мужчину подозревают в том, что он ввел кровь, инфицированную вирусом иммунодефицита человека, 22-летней женщине после того, как ее семья отменила запланированную свадьбу. Об этом сообщает Times Of India.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 11 марта в доме потерпевшей. Следователи утверждают, что подозреваемый силой ввел женщине инфицированную кровь.

Как выяснилось, мужчина и женщина являются родственниками. Их семьи ранее согласились на брак и планировали свадьбу.

Однако в сентябре прошлого года родители девушки решили проверить будущего зятя на ВИЧ. Такое решение они приняли после того, как узнали, что его родители уже живут с этой инфекцией. Во время медицинского обследования выяснилось, что мужчина также имеет ВИЧ.

После этого отец женщины решил отменить брак.

По словам представителя полиции, подозреваемый мог пойти на этот шаг, надеясь, что после инфицирования женщина согласится выйти за него замуж и останется с ним.

После заявления отца потерпевшей полиция открыла уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Подозреваемого уже задержали, следствие продолжается.

Женщину госпитализировали в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Пенсии ВПЛ и жителям временно оккупированных территорий: суды объяснили, когда ПФУ не имеет права останавливать выплаты

Суды всё чаще становятся на защиту пенсионеров из числа ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий в спорах с Пенсионным фондом.

Украинцы за границей смогут получать бесплатную правовую помощь — решение Рады

Минюст станет ключевым органом международной правовой помощи украинцев.

Фиктивное отцовство и декларации: в СМИ появились обвинения в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса

Экс-прокурор САП заявил, что директор НАБУ мог скрыть информацию, которая вызывает сомнения в его добропорядочности.

В Раде хотят дать три года на получение денежной помощи детям, рожденным после гибели отца

Законопроект №15049-1 гарантирует выплату независимо от того, успели ли родственники получить деньги погибшего военнослужащего.

За шаг до ликвидации: ГСА получила неудовлетворительную оценку на ХХ съезде судей Украины

Финансовый отчет и недофинансирование судов привели к предложению ликвидировать ГСА: делегаты ХХ очередного съезда судей официально оценили деятельность судебной администрации как неудовлетворительную.

