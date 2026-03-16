В Индии мужчина ввел бывшей невесте ВИЧ-инфицированную кровь, потому что ее семья отменила свадьбу

После срыва свадьбы мужчина силой ввел женщине кровь с вирусом иммунодефицита человека.

В Индии 24-летнего мужчину подозревают в том, что он ввел кровь, инфицированную вирусом иммунодефицита человека, 22-летней женщине после того, как ее семья отменила запланированную свадьбу. Об этом сообщает Times Of India.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 11 марта в доме потерпевшей. Следователи утверждают, что подозреваемый силой ввел женщине инфицированную кровь.

Как выяснилось, мужчина и женщина являются родственниками. Их семьи ранее согласились на брак и планировали свадьбу.

Однако в сентябре прошлого года родители девушки решили проверить будущего зятя на ВИЧ. Такое решение они приняли после того, как узнали, что его родители уже живут с этой инфекцией. Во время медицинского обследования выяснилось, что мужчина также имеет ВИЧ.

После этого отец женщины решил отменить брак.

По словам представителя полиции, подозреваемый мог пойти на этот шаг, надеясь, что после инфицирования женщина согласится выйти за него замуж и останется с ним.

После заявления отца потерпевшей полиция открыла уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Подозреваемого уже задержали, следствие продолжается.

Женщину госпитализировали в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

