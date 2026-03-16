В Індії чоловік ввів колишній нареченій ВІЛ-інфіковану кров, бо її родина скасувала весілля

Після зриву шлюбу чоловік силоміць ввів жінці кров із вірусом імунодефіциту людини.

В Індії 24-річного чоловіка підозрюють у тому, що він ввів кров, інфіковану вірусом імунодефіциту людини, 22-річній жінці після того, як її родина скасувала заплановане весілля. Про це повідомляє Times Of India.

За даними правоохоронців, інцидент стався 11 березня у будинку потерпілої. Слідчі стверджують, що підозрюваний силоміць ввів жінці інфіковану кров.

Як з’ясувалося, чоловік і жінка є родичами. Їхні сім’ї раніше погодилися на шлюб і планували весілля.

Однак у вересні минулого року батьки дівчини вирішили перевірити майбутнього зятя на ВІЛ. Таке рішення вони ухвалили після того, як дізналися, що його батьки вже живуть із цією інфекцією. Під час медичного обстеження з’ясувалося, що чоловік також має ВІЛ.

Після цього батько жінки вирішив скасувати шлюб.

За словами представника поліції, підозрюваний міг піти на цей крок, сподіваючись, що після інфікування жінка погодиться одружитися з ним і залишиться з ним.

Після заяви батька потерпілої поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про замах на вбивство. Справу розслідують у відділку поліції Pocharam IT Corridor.

Підозрюваного вже затримали, триває слідство.

Жінку госпіталізували до лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу.

