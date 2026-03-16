Минцифры предлагает ограничить доступ к информации в реестрах: зачем это делают

Минцифры вынесло на общественное обсуждение проект постановления, который предусматривает новый порядок ограничения доступа к публичным электронным реестрам.

Минцифры разместило для общественного обсуждения на собственном сайте проект постановления Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы ограничения доступа к публичным электронным реестрам».

Проект постановления подготовлен на основании пункта 8 раздела I и пункта 4 раздела II «Заключительные положения» Закона Украины от 21 августа 2025 г. № 4576-IX «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно особенностей предоставления сведений публичных электронных реестров, держателем которых является Министерство юстиции Украины, и некоторых других публичных электронных реестров».

Указанным Законом предусмотрена разработка Кабинетом Министров Украины порядка ограничения доступа к публичным электронным реестрам в части информации о юридических лицах, а также иных сведений, доступ к которым может создавать риски для национальной безопасности и обороны Украины.

Основными положениями проекта постановления являются:

-утверждение Порядка ограничения доступа к публичным электронным реестрам в части информации (сведений) о юридических лицах, а также иных сведений, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны;

-внесение изменений в Порядок ведения Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 26 октября 2011 г. № 1141; Порядок предоставления информации из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2015 года № 1127; Порядок ведения Государственного земельного кадастра, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 17 октября 2012 г. № 1051;

-определение публичных электронных реестров, в которых могут применяться ограничения (в частности Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, Государственного земельного кадастра, реестров объектов права интеллектуальной собственности);

-установление видов доступа к сведениям (общий и специальный) и определение случаев их ограничения;

-детализация технических и организационных мер, обеспечивающих реализацию таких ограничений держателями реестров и т. п.

Держатель Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество ограничивает доступ к информации об адресе объекта недвижимого имущества и кадастровом номере земельного участка, а также возможность поиска по адресу объекта недвижимого имущества и кадастровому номеру земельного участка в электронной форме, в частности с использованием сервисной услуги в форме прикладного программного интерфейса Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

В течение срока действия правового режима военного положения и в течение одного года после его прекращения или отмены доступ к поиску сведений в Государственном реестре прав по кадастровому номеру земельного участка и адресу объекта недвижимого имущества предоставляется исключительно правообладателю.

Держатель Государственного земельного кадастра ограничивает общий и специальный доступ к сведениям о правообладателях земельных участков, кадастровый номер земельного участка, целевое назначение земельного участка, в частности на Публичной кадастровой карте. При предоставлении общего доступа к сведениям Государственного земельного кадастра (в частности с помощью Публичной кадастровой карты) информация о координатах поворотных точек границ земельных участков подается с ограничением точности отображения до одного знака после запятой.

На период военного положения и в течение одного года после его прекращения или отмены сведения из Государственного земельного кадастра публикуются на официальном веб-сайте Госгеокадастра и на Едином государственном веб-портале открытых данных без информации о субъекте права собственности на земельный участок, кадастровых номерах земельных участков и их целевом назначении.

На период военного положения и в течение одного года после его прекращения или отмены выписка из Государственного земельного кадастра о земельном участке не должна содержать сведения о субъекте права собственности на любой земельный участок в пределах государственной границы, кадастровый номер и целевое назначение земельного участка.

На период военного положения и в течение одного года после его прекращения или отмены не подлежат обнародованию такие сведения Государственного земельного кадастра относительно земельных участков:

-кадастровый номер, координаты поворотных точек границ с точностью их отображения более одного знака после запятой, целевое назначение (категория земель, вид целевого назначения земельного участка в пределах определенной категории земель);

-относительно субъекта права собственности на земельный участок: для физических лиц (граждан Украины, иностранцев, лиц без гражданства) — фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);

-для юридического лица (резидента и нерезидента) — наименование, налоговый номер;

-относительно субъекта вещного права на земельный участок: для физического лица (гражданина Украины, иностранца, лица без гражданства) — фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);

-для юридического лица (резидента и нерезидента) — наименование, налоговый номер.

Ограничат общий и специальный доступ к информации об объектах права интеллектуальной собственности (в частности изобретения, полезные модели, промышленные образцы, торговые марки, компоновки полупроводниковых изделий и другие объекты интеллектуальной собственности), связанные с национальной безопасностью, их владельцев/правообладателей в следующих реестрах:

-Государственного реестра патентов Украины на изобретения,

- Государственного реестра патентов Украины на полезные модели,

- Государственного реестра Украины компоновок полупроводниковых изделий,

- Государственного реестра свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг,

- Государственного реестра Украины географических указаний,

- Государственного реестра патентов Украины на промышленные образцы,

- Государственного реестра свидетельств о регистрации авторского права на произведение,

- Государственного реестра договоров, касающихся права автора на произведение.

Ограничение доступа осуществляется на основании письма Минобороны о подтверждении необходимости такого ограничения, в частности при регистрации авторского права/права интеллектуальной собственности. Для получения такого письма субъект авторского права/права интеллектуальной собственности обращается в Минобороны с обоснованием целесообразности такого ограничения. После получения письма Минобороны о подтверждении целесообразности ограничения субъект авторского права/права интеллектуальной собственности подает такое письмо держателю реестра.

Свою инициативу разработчик законопроекта объясняет следующим.

Одними из приоритетных целей для атак противника являются объекты недвижимости предприятий оборонно-промышленного комплекса — производственные мощности, склады комплектующих, готовой продукции, ремонтные площадки и связанный с ними персонал. Информация о местонахождении таких объектов является легкодоступной в публичных электронных реестрах и может быть использована противником для планирования ударов, диверсий и других противоправных действий. Поэтому существующие механизмы доступа к информации в публичных электронных реестрах являются недостаточными для минимизации указанных рисков, что обуславливает необходимость установления порядка ограничения доступа к отдельным сведениям с учетом принципа пропорциональности, защиты законных прав пользователей и обеспечения непрерывности функционирования реестров.

Информация из реестров обеспечивает точную пространственную идентификацию объектов на местности и может быть использована для определения мест расположения объектов критической инфраструктуры, предприятий оборонно-промышленного комплекса, логистических узлов, энергетических объектов, а также других объектов, имеющих значение для обеспечения обороноспособности государства.

Применение выборочного подхода к ограничению доступа к сведениям об адресах объектов недвижимого имущества, в частности путем сокрытия таких сведений исключительно относительно предприятий оборонно-промышленного комплекса или других объектов, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, создает риск их косвенной идентификации, поскольку сам факт ограничения доступа может служить признаком принадлежности соответствующего объекта к соответствующей категории.

Таким образом, ограничение доступа к информации об адресах объектов недвижимого имущества относительно всех юридических лиц является наиболее эффективным способом предотвращения такой идентификации и обеспечения надлежащего уровня защиты национальной безопасности и обороны Украины.

Также раскрытие информации из государственных реестров в сфере интеллектуальной собственности относительно объектов, связанных с обеспечением национальной безопасности, и их владельцев или правообладателей может привести к разглашению чувствительных технологических решений, направлений разработок и круга субъектов, привлеченных к оборонным или смежным проектам, и может нанести существенный вред охраняемым законом интересам с учетом следующего:

— информация об адресах объектов недвижимости и кадастровых номерах земельных участков в сочетании с другими сведениями в открытом доступе позволяет с высокой точностью определять местонахождение потенциальных целей для поражения или диверсий;

— возможность поиска таких сведений в электронной форме, в том числе с использованием прикладных программных интерфейсов, значительно упрощает массовый сбор и аналитическую обработку информации;

— сведения Государственного земельного кадастра о координатах границ земельных участков с высокой точностью могут быть использованы для навигации, корректировки огня или планирования диверсий.

Проект акта касается не только бизнеса, но и физических лиц. Здесь авторы ссылаются на Закон Украины «О защите персональных данных», отмечая, что открытость ФИО вместе с точным адресом имущества нарушает принцип избыточности.

Конфиденциальность: статья 11 Закона «Об информации» относит адрес к конфиденциальным данным.

Защита прав: ограничение доступа к адресам граждан реализует их право на приватность, которое в условиях войны приобретает особое значение.

Разглашение данных о владельцах патентов и технологических решений в сочетании с адресами позволяет противнику идентифицировать:

-направления оборонных разработок;

- круг субъектов, привлеченных к военным проектам;

- точные координаты производственных линий.

Предложенные ограничения не предусматривают полного прекращения доступа к реестрам и направлены исключительно на минимизацию рисков безопасности.

Действие вышеуказанных положений не распространяется на доступ к информации субъектов электронного взаимодействия.

Напомним, что под ними понимают владельца (держателя) электронного информационного ресурса, который заключил договор о присоединении к системе «Трембита» и обеспечивает электронное информационное взаимодействие с другими субъектами электронного взаимодействия через систему «Трембита» и может размещать сервисы и подсистемы на шлюзах безопасного обмена участников системы «Трембита» (Порядок электронной (технической и информационной) взаимосвязи государственных электронных информационных ресурсов, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 8 сентября 2016 г. № 606).

Автор: Тарас Лученко

