Гражданам хотят дать больше доступа к информации о деятельности местных властей

В Верховной Раде представили законодательные изменения, которые должны усилить прозрачность местного самоуправления, расширить доступ граждан к публичной информации и повысить ответственность за нарушение требований открытости местных властей.

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Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства представил законодательные предложения, направленные на повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления и совершенствование механизмов ответственности в этой сфере.

Предлагаемые изменения подготовлены на основе анализа действующего законодательства и предусматривают внесение поправок в законы Украины «О местном самоуправлении в Украине», «О доступе к публичной информации», а также в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Во время презентации участникам представили обзор действующего нормативно-правового регулирования, обозначили основные проблемы практического применения законодательства и определили возможные пути его дальнейшего совершенствования в сфере обеспечения прозрачности местного самоуправления.

В ходе обсуждения внимание было уделено:

основным проблемам реализации законодательных норм в сфере прозрачности местного самоуправления;

ответственности должностных лиц и других уполномоченных субъектов за несоблюдение требований открытости;

расширению доступа граждан к публичной информации и усилению открытости деятельности органов местной власти.

Участники мероприятия подчеркнули, что результаты обсуждения могут стать основой для дальнейших законодательных изменений, направленных на повышение прозрачности местного самоуправления. По их мнению, такие шаги будут способствовать укреплению доверия граждан к местной власти, обеспечению надлежащего доступа к публичной информации и приближению украинских подходов к управлению к европейским стандартам открытости и подотчётности.

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