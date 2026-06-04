Громадянам хочуть дати більше доступу до інформації про діяльність місцевої влади

У Верховній Раді презентували законодавчі зміни, які мають посилити прозорість місцевого самоврядування, розширити доступ громадян до публічної інформації та підвищити відповідальність за порушення вимог відкритості місцевої влади.

фото: ВР

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Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування представив законодавчі пропозиції, спрямовані на підвищення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування та вдосконалення механізмів відповідальності у цій сфері.

Запропоновані зміни підготовлені на основі аналізу чинного законодавства та передбачають внесення поправок до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», а також до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Під час презентації учасникам представили огляд чинного нормативно-правового регулювання, окреслили основні проблеми практичного застосування законодавства та визначили можливі шляхи його подальшого вдосконалення у сфері забезпечення прозорості місцевого самоврядування.

У ході обговорення увагу було приділено:

основним проблемам реалізації законодавчих норм щодо прозорості місцевого самоврядування;

відповідальності посадових осіб та інших уповноважених суб’єктів за недотримання вимог відкритості;

розширенню доступу громадян до публічної інформації та посиленню відкритості діяльності органів місцевої влади.

Учасники заходу наголосили, що результати обговорення можуть стати основою для подальших законодавчих змін, спрямованих на підвищення прозорості місцевого самоврядування. На їхню думку, такі кроки сприятимуть зміцненню довіри громадян до місцевої влади, забезпеченню належного доступу до публічної інформації та наближенню українських підходів до управління до європейських стандартів відкритості та підзвітності.

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