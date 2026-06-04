Договори оренди нерухомості оформлюватимуть за новими правилами: що зміниться для нотаріусів

Кабмін змінив порядок подання нотаріусами повідомлень про договори оренди нерухомості.

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Нотаріусам спростять порядок подання інформації про договори оренди нерухомості — відповідний проєкт постанови схвалив уряд.

Так, Кабінет Міністрів хвалив розроблений Міністерством фінансів проєкт постанови щодо внесення змін до урядової постанови від 29 грудня 2010 року №1242.

Документ передбачає оновлення та спрощення механізму подання нотаріусами інформації до контролюючих органів про посвідчення договорів оренди нерухомого майна. Необхідність ухвалення змін обумовлена вимогами Податкового кодексу України та Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Зміни передбачають:

обов'язкове подання повідомлень в електронній формі у день посвідчення договору;

використання кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису нотаріуса;

доповнення зразка повідомлення обов'язковим реквізитом — реєстраційним номером облікової картки платника податків нотаріуса, що забезпечить його належну ідентифікацію;

суттєве переструктурування форми повідомлення: нова форма містить окремі розділи з відомостями про нотаріуса, орендодавця, орендаря та об'єкт орендованої нерухомості.

На сьогодні чинна форма повідомлення не передбачала реєстраційного номера облікової картки платника податків нотаріуса, що ускладнювало його ідентифікацію та унеможливлювало автоматизовану обробку повідомлень в інформаційно-комунікаційній системі Державної податкової служби України.

Ухвалені зміни дадуть змогу:

спростити процес взаємодії нотаріусів із контролюючими органами;

забезпечити належну ідентифікацію нотаріусів під час подання повідомлень;

автоматизувати обробку інформації в інформаційно-комунікаційній системі Державної податкової служби;

підвищити ефективність адміністрування податку на доходи фізичних осіб із доходів від оренди нерухомого майна.

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