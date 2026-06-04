Нотариусов обяжут подавать уведомления о договорах аренды недвижимости в электронной форме

Кабмин изменил порядок предоставления нотариусами уведомлений о договорах аренды недвижимости.

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Нотариусам упростят порядок подачи информации о договорах аренды недвижимости — соответствующий проект постановления одобрило правительство.

Так, Кабинет Министров одобрил разработанный Министерством финансов проект постановления о внесении изменений в правительственное постановление от 29 декабря 2010 года №1242.

Документ предусматривает обновление и упрощение механизма подачи нотариусами информации в контролирующие органы о нотариальном удостоверении договоров аренды недвижимого имущества. Необходимость принятия изменений обусловлена требованиями Налогового кодекса Украины и Закона Украины «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

Изменения предусматривают:

обязательную подачу уведомлений в электронной форме в день удостоверения договора;

использование квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи нотариуса;

дополнение образца уведомления обязательным реквизитом — регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика нотариуса, что обеспечит его надлежащую идентификацию;

существенную реструктуризацию формы уведомления: новая форма содержит отдельные разделы со сведениями о нотариусе, арендодателе, арендаторе и объекте арендуемой недвижимости.

На сегодняшний день действующая форма уведомления не предусматривала регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика нотариуса, что усложняло его идентификацию и делало невозможной автоматизированную обработку уведомлений в информационно-коммуникационной системе Государственной налоговой службы Украины.

Принятые изменения позволят:

упростить процесс взаимодействия нотариусов с контролирующими органами;

обеспечить надлежащую идентификацию нотариусов при подаче уведомлений;

автоматизировать обработку информации в информационно-коммуникационной системе Государственной налоговой службы;

повысить эффективность администрирования налога на доходы физических лиц с доходов от аренды недвижимого имущества.

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