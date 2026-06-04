Могут ли обвиняемые по делам о пожизненном заключении требовать суд присяжных: КСУ изучает норму УПК

Второй сенат КСУ рассматривает конституционную жалобу о праве на суд присяжных в условиях военного положения.

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Второй сенат Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрел дело по конституционной жалобе Мальцева Максима Вячеславовича.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу — судья Конституционного Суда Украины Василий Лемак проинформировал, что заявитель обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие Конституции Украины часть десятую статьи 615 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Согласно оспариваемому предписанию Кодекса, «уголовное производство в суде первой инстанции по преступлениям, за совершение которых предусмотрено пожизненное лишение свободы, осуществляется коллегиально судом в составе трех судей, кроме осуществления уголовного производства в суде, в котором до момента введения военного положения и вступления в силу этой части был определен состав суда с участием присяжных».

Судья-докладчик изложил содержание конституционной жалобы и обоснование заявителя. Он отметил, что на рассмотрении Александровского районного суда города Запорожья находится уголовное производство в отношении Мальцева М. В., который обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью второй статьи 28, частью второй статьи 111, частью первой статьи 14, частью второй статьи 258, частью второй статьи 263-1 Уголовного кодекса Украины.

В январе 2026 года Мальцев М. В. подал в суд ходатайство об осуществлении уголовного производства в отношении него судом в составе двух судей и трех присяжных. Александровский районный суд города Запорожья в удовлетворении указанного ходатайства отказал.

Субъект права на конституционную жалобу утверждает, что часть десятая статьи 615 Кодекса «не соответствует требованиям статьи 3 Конституции Украины относительно обязанности создания надлежащего правового механизма защиты конституционных прав и свобод личности, в частности обеспечения права на рассмотрение уголовного производства судом присяжных по делам, где возможно назначение пожизненного лишения свободы».

Автор ходатайства также считает, что оспариваемое предписание Кодекса нарушает «принцип верховенства права и конституционной иерархии норм», «принцип равенства перед законом, гарантированный статьей 24 Конституции Украины», а также нивелирует «конституционную роль народа в осуществлении правосудия, что прямо противоречит статье 124 Конституции Украины».

Кроме того, Мальцев М. В. отмечает, что часть десятая статьи 615 Кодекса не соответствует пункту 1 части второй, части четвертой статьи 129 Основного Закона Украины, поскольку «исключает одну из конституционно определенных форм судопроизводства, не оставляя лицу возможности реализовать свое право на суд присяжных». По его мнению, «такое законодательное ограничение нарушает баланс между формами судопроизводства, снижает уровень процессуальных гарантий стороны защиты, противоречит конституционному принципу равенства участников судебного процесса».

Судья также сообщил, что для обеспечения полного и объективного рассмотрения дела и принятия Вторым сенатом Конституционного Суда Украины обоснованного решения он направил запросы, в частности, в органы государственной власти, Украинский Хельсинкский союз по правам человека и учреждения высшего образования. О содержании высказанных позиций судьи будут проинформированы на закрытой части пленарного заседания.

Исследовав материалы дела, Второй сенат КСУ перешел к закрытой части пленарного заседания.

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