Кабмин одобрил увольнение двух глав районных администраций в Полтавской и Черкасской областях

Правительство поддержало кадровые решения в отношении руководителей Полтавской РГА и Золотоношской РГА.

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Кабинет Министров на заседании 4 июня одобрил увольнение двух глав районных государственных администраций.

В частности, одобрено увольнение Дмитрия Владимировича Романова с должности главы Полтавской районной государственной администрации Полтавской области.

Также правительство одобрило увольнение Юрия Степановича Дудки с должности главы Золотоношской районной государственной администрации Черкасской области.

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