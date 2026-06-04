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Кабмин одобрил увольнение двух глав районных администраций в Полтавской и Черкасской областях

17:16, 4 июня 2026
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Правительство поддержало кадровые решения в отношении руководителей Полтавской РГА и Золотоношской РГА.
Кабмин одобрил увольнение двух глав районных администраций в Полтавской и Черкасской областях
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Кабинет Министров на заседании 4 июня одобрил увольнение двух глав районных государственных администраций.

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В частности, одобрено увольнение Дмитрия Владимировича Романова с должности главы Полтавской районной государственной администрации Полтавской области.

Также правительство одобрило увольнение Юрия Степановича Дудки с должности главы Золотоношской районной государственной администрации Черкасской области.

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Кабинет Министров Украины Полтава Черкассы увольнение

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