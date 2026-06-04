Кабмін погодив звільнення двох голів районних адміністрацій у Полтавській та Черкаській областях

Уряд підтримав кадрові рішення щодо керівників Полтавської РДА та Золотоніської РДА.

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Кабінет Міністрів під час засідання 4 червня погодив звільнення двох голів районних державних адміністрацій.

Зокрема, погоджено звільнення Дмитра Володимировича Романова з посади голови Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області.

Також уряд погодив звільнення Юрія Степановича Дудки з посади голови Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області.

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