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Кабмін погодив звільнення двох голів районних адміністрацій у Полтавській та Черкаській областях

17:16, 4 червня 2026
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Уряд підтримав кадрові рішення щодо керівників Полтавської РДА та Золотоніської РДА.
Кабмін погодив звільнення двох голів районних адміністрацій у Полтавській та Черкаській областях
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Кабінет Міністрів під час засідання 4 червня погодив звільнення двох голів районних державних адміністрацій.

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Зокрема, погоджено звільнення Дмитра Володимировича Романова з посади голови Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області.

Також уряд погодив звільнення Юрія Степановича Дудки з посади голови Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області.

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Кабінет Міністрів України Полтава Черкаси звільнення

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