До 500 фунтов за данные о тех, кто выбрасывает мусор: в Британии необычно борются с незаконными свалками

21:48, 16 марта 2026
Местные власти заявляют, что проблема стихийного выбрасывания мусора стала постоянной и приводит к значительным расходам на уборку.
До 500 фунтов за данные о тех, кто выбрасывает мусор: в Британии необычно борются с незаконными свалками
Фото: EHDC
Сельская администрация в Великобритании, страдающая от проблемы незаконного выбрасывания мусора, предложила вознаграждение до 500 фунтов стерлингов за информацию, которая поможет привлечь нарушителей к ответственности, пишет BBC.

В совете округа Ист-Хэмпшир сообщили, что с апреля по декабрь 2025 года было зафиксировано 945 случаев незаконного выбрасывания отходов.

В сентябре власти заявили, что им придется потратить более 18 тысяч фунтов стерлингов, чтобы убрать обочину дороги, где образовались две кучи мусора высотой более 2,4 метра.

Несколько местных органов власти уже предлагают вознаграждения за сообщения о таких правонарушениях, однако обычно суммы составляют лишь 100–200 фунтов.

В совете Ист-Хэмпшира отметили, что незаконное выбрасывание мусора является «постоянной проблемой» для района. Чаще всего отходы оставляют в отдаленных местах и преимущественно ночью.

Член исполнительного комитета совета Ник Дрю заявил, что особенно обидно, когда люди приезжают наслаждаться природой Национального парка Саут-Даунс и его красивыми ландшафтами, но при этом засоряют территорию.

«Многие люди, с которыми я общаюсь, считают, что нужно делать больше. И эта программа вознаграждений поможет нам в этом», — сказал он.

Один из самых масштабных случаев произошел в сентябре на обочине дороги A31 возле города Олтон, где обнаружили около 15 тонн отходов, в том числе материалы с асбестом.

В 2024 году совет также сообщал о проблемах с незаконным сбросом и сжиганием отходов на границе графств Западный Сассекс и Хэмпшир — в районе Rowlands Castle и вдоль дороги A272.

Власти объяснили, что вознаграждение будет выплачиваться за информацию, которая приведет к применению санкций против нарушителей. Это могут быть штрафы или судебное преследование.

Кроме того, штрафы могут получить и владельцы жилья, если их отходы окажутся на незаконной свалке, а они не проверили, имеет ли перевозчик мусора соответствующее разрешение.

