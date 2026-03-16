  1. У світі

До 500 фунтів за дані про тих, хто викидає сміття: у Британії незвично боряться з незаконними звалищами

21:48, 16 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Місцева влада заявляє, що проблема стихійного викидання сміття стала постійною та завдає значних витрат на прибирання.
Фото: EHDC
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сільська адміністрація у Великій Британії, яка потерпає від проблеми незаконного викидання сміття, запропонувала винагороду до 500 фунтів стерлінгів за інформацію, що допоможе притягнути порушників до відповідальності, пише BBC.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У раді округу Іст-Гемпшир повідомили, що з квітня по грудень 2025 року було зафіксовано 945 випадків незаконного викидання відходів.

У вересні влада заявила, що їй доведеться витратити понад 18 тисяч фунтів стерлінгів, щоб прибрати узбіччя дороги, де утворилися дві купи сміття заввишки понад 2,4 метра.

Кілька місцевих органів влади вже пропонують винагороди за повідомлення про такі правопорушення, однак зазвичай суми становлять лише 100–200 фунтів.

У раді Іст-Гемпшира зазначили, що незаконне викидання сміття є «постійною проблемою» для району. Найчастіше відходи залишають у віддалених місцях і переважно вночі.

Член виконавчого комітету ради Нік Дрю заявив, що особливо прикро, коли люди приїжджають насолодитися природою Національного парку Саут-Даунс та його красивими ландшафтами, але водночас засмічують територію.

«Багато людей, з якими я спілкуюся, вважають, що потрібно робити більше. І ця програма винагород допоможе нам у цьому», — сказав він.

Один із найбільш масштабних випадків стався у вересні на узбіччі дороги A31 біля міста Олтон, де виявили близько 15 тонн відходів, зокрема матеріали з азбестом.

У 2024 році рада також повідомляла про проблеми з незаконним скиданням і спалюванням відходів на кордоні графств Західний Сассекс і Гемпшир — у районі Rowlands Castle та вздовж дороги A272.

Влада пояснила, що винагорода виплачуватиметься за інформацію, яка призведе до застосування санкцій проти порушників. Це можуть бути штрафи або судове переслідування.

Крім того, штрафи можуть отримати й власники житла, якщо їхні відходи опиняться на незаконному звалищі, а вони не перевірили, чи має перевізник сміття відповідний дозвіл.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Велика Британія

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]