Фиктивное отцовство и декларации: в СМИ появились обвинения в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса

Экс-прокурор САП заявил, что директор НАБУ мог скрыть информацию, которая вызывает сомнения в его добропорядочности.

Навколо НАБУ розгорається черговий скандал. На цей раз мова йде безпосередньо про його керівника Семена Кривоноса.

Колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Станіслав Броневицький в одному з телеграм-каналів заявив, що директор НАБУ Семен Кривонос під час конкурсу на посаду у 2023 році міг приховати інформацію, яка могла викликати питання щодо його доброчесності та заважати його обранню на посаду.

Мова йде про можливе фіктивне батьківство та корупційну справу Кривоноса.

Нагадаємо, у ЗМІ зʼявилася інформація про те, що директор НАБУ Семен Кривонос міг фіктивно усиновити дитину для уникнення покарання у корупційній судовій справі, де він був визнаний винним у підкупі виборців.

Станіслав Броневицький заявив, що директор НАБУ Кривонос міг приховати обставини “фіктивного батьківства” та не декларував дитину.

За словами експрокурора, у анкеті кандидата на посаду директора НАБУ Семен Кривонос відповів, що не має ситуацій у біографії, які могли б викликати занепокоєння щодо його доброчесності чи професійної компетентності.

Заповнюючи анкету, як кандидат на посаду директора НАБУ, Кривонос на запитання, яке значиться у п. 3 "Надайте інформацію, яка стосується конкретних ситуацій у Вашому досвіді, що можуть спричинити занепокоєння щодо Вашої кандидатури та Вашої відповідності критеріям доброчесності та професійної компетентності, і яка потребує якнайшвидшого спростування, пояснення чи роз'яснення", написав "відповідних ситуацій немає".

Тут потрібно пояснити, що протоколом Комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України від 8 листопада 2022 р. № 5 затверджені Критерії та методика оцінки кандидатів на посаду Директора Національного антикорупційного бюро України.

Компонентами критеріїв доброчесності, у тому числі, вважалися:

професійна етика (відповідність поведінки кандидата іншим вимогам законодавства у сфері запобігання корупції; наявність випадків вчинення діянь, які дискредитують кандидата і можуть зашкодити його авторитету, в позаслужбовий час; притягнення кандидата до відповідальності за вчинення проступків або правопорушень, відкриття щодо кандидата кримінальних проваджень досудове розслідування у яких не завершено чи у яких триває судове слідство та не постановлено вирок суду; наявність інформації про таку поведінку кандидата або членів його сім’ї, що свідчить про підтримку агресивних дій іншої держави проти України, співпрацю з представниками так званих «ДНР»/«ЛНР», окупаційної адміністрації або їх пособниками, в тому числі у публічних висловлюваннях, тощо);

інші порушення доброчесності (будь-які інші дані, які свідчать про невідповідність кандидата критерію доброчесності, зокрема інформація про порушення правил професійної етики, наявність ознак академічної недоброчесності (плагіат тощо), випадки неврегульованого конфлікту інтересів).

Критерію доброчесності приділяється багато уваги, оскільки згідно з Законом України “Про Національне антикорупційне бюро України” він є важливим критерієм при призначенні на посади в НАБУ.

Експрокурор також стверджує, що з 2015 року, коли для посадовців стало обов’язковим подання електронних декларацій, Кривонос нібито не вказував цю дитину у деклараціях, хоча до 2018 року залишався записаним її батьком у реєстрах актів цивільного стану. Про всяк випадок нагадаємо, що такий обов’язок зазначений у ч.1 ст. 46 Закону України “Про запобігання корупції” і його ігнорування є істотним порушенням законодавства.

Броневицький вважає, що ці обставини потребують перевірки. Серед можливих кроків він назвав перевірку НАЗК, перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та реакцію з боку керівництва НАБУ.

Крім того, у експрокурора виникають питання до членів конкурсної комісії, яка у 2023 році обрала Кривоноса директором НАБУ. Тоді конкурсна комісія складалася з українських та міжнародних експертів, серед яких Карен Грінавей, Драго Кос, Повілас Малакаускаса, Олексій Грищук, Микола Кучерявенко, Кирило Легких. Рекомендаційний лист в підтримку Кривоноса надав нинішній міністр оборони Михайло Федоров.

Сам директор НАБУ Семен Кривонос публічно не коментує скандал.

Проте, згідно відомостей, розміщених у ЗМІ, Семен Кривонос був обвинувачений у вчиненні злочину, що передбачений ч. 3 ст. 157 КК України — перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права поєднані з підкупом і обманом вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Про це свідчить постанова Голосіївського районного суду м. Києва від 25 червня 2009 року.

Згідно з текстом постанови суду, Семен Кривонос спільно з іншими учасниками злочину отримував десятки тисяч гривень для підкупу виборців — мешканців студентських гуртожитків Київського національного лінгвістичного університету та Київського національного університету ім. Т.Шевченка, передавав гроші в обмін на згоду людей голосувати на виборах за одну з політичних сил.

Суд визнав, що Кривонос дійсно вчинив злочин, систематично передавав гроші для підкупу виборців, але звільнив його від покарання згідно з Законом України від 12 грудня 2008 року “Про амністію” на підставі того, що в нього на утриманні перебував малолітній хлопчик 2008 року народження.

Проте в біографії Семена Кривоноса вказано, що в нього дві дочки (Марі Анна (нар. 2014) і Аврора Надія (нар. 2017), про сина 2008 року народження не вказано.

Народний депутат VIII скликання Борислав Береза публічно обговорив деталі цієї історії з матірʼю дитини, яка підтвердила фіктивне оформлення батьківства з боку Кривоноса, оскільки дитина була не його. Жінка стверджує, що не знала про те, що Кривонос буде використовувати це у суді для уникнення покарання.

За її словами, нинішній очільник НАБУ назвав іншу мету усиновлення хлопчика, ніж уникнення кримінальної відповідальності.

"Це була допомога людині (Кривоносу – ред.), якій потрібно було виїхати за кордон… Йому потрібно було по роботі, по якомусь контракту з Америкою, в нього повинна була бути дитина", – зазначила жінка.

Вона додала, що до моменту фіктивного усиновлення не мала жодних стосунків із Кривоносом. Також заявила, що їй нічого не відомо про використання свідоцтва про народження сина у судових засіданнях по справі Кривоноса та дозволу на це не надавала.

Більше того, згідно зі свідченнями жінки, орієнтовно у 2014 році, перед оформленням сина у школу, Кривонос провів ДНК-тест для подальшого скасування батьківства через суд. Вона розповіла, що після завершення юридичних процедур посадовець, який ніколи не бачився зі своїм прийомним сином, припинив будь-яке спілкування також і з нею — хіба що одного разу на прохання матері передав частину грошей на купівлю велосипеда.

Також із ЗМІ відомо, що в 2014 році Кривонос проходив за матеріалами кримінального провадження № 22014101110000061 за ознаками ч.4 ст. 368 КК України. У цьому провадженні, яке розслідувалось слідчим відділом Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області, документувалась причетність Кривоноса до вимагання спільно із сільським головою Старобезрадичівської сільської ради Горбатенком неправомірної вигоди в розмірі 120 000 доларів США за виділення земельної ділянки.

