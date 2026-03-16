В Минздраве объяснили, кто может получить постоянный уход и как подать документы
Граждане Украины, которые из-за состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечивать свои ежедневные бытовые потребности или имеют существенные трудности с передвижением, имеют право на получение постоянного постороннего ухода.
Такую помощь предоставляет государство после принятия соответствующего решения специализированной комиссией, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Именно комиссия определяет необходимость постороннего ухода, оценивая, способен ли человек самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности без помощи других лиц.
Такую поддержку предоставляют в случаях, когда человек имеет нарушения способности к самообслуживанию, утратил возможность самостоятельно передвигаться, дезориентирован, имеет трудности с общением или не контролирует собственное поведение.
В Министерстве здравоохранения объясняют, что речь идет не о медицинской помощи, а о ежедневной бытовой поддержке. В частности, помощь может заключаться в содействии при подъеме с кровати, передвижении в помещении, ориентации во времени и пространстве, одевании, приеме пищи или возможности выразить собственные потребности.
Во время первичного или повторного установления статуса инвалидности человека направляют на оценку повседневного функционирования.
В направлении врач указывает цель — необходимость в постоянном постороннем уходе.
В рамках оценки экспертная команда (ЭКОПФО) анализирует, как нарушения состояния здоровья влияют на повседневную жизнь человека. Учитываются фактические возможности человека с учетом частоты потребности в помощи, ее объема и эффективности реабилитации.
Среди таких:
- навыки самообслуживания (гигиена, прием пищи и лекарств);
- возможность передвигаться и безопасно выходить из дома;
- способность ориентироваться во времени и пространстве, распознавать людей;
- качество общения: может ли человек понятно выразить свои потребности;
- способность человека соблюдать правила безопасности.
«Если выполнение действия сопровождается значительной болью или риском для жизни и здоровья, считается, что такое действие не может выполняться самостоятельно. Решение принимается на основе степени выраженности ограничений жизнедеятельности», — пояснили в Минздраве.
Далее команда практикующих врачей разных специальностей принимает окончательное решение. По его итогам предоставляют выписку и рекомендации по индивидуальной реабилитации.
Посторонний уход согласовывают, если пациент имеет значительную степень ограничения по одному или выраженную по двум и более критериям.
«Постоянный посторонний уход может быть установлен, в частности, людям с инвалидностью ІА или ІБ группы, а также с инвалидностью ІІ группы — при наличии соответствующих степеней ограничения критериев жизнедеятельности», — добавляют в ведомстве.
Если инвалидность уже установлена, подтвердить необходимость в постоянном уходе можно через врачебно-консультативную комиссию. Она оценивает состояние человека и его зависимость от посторонней помощи и выдает заключение по форме 080-4/о. Документ действует в течение срока установленной инвалидности и может быть основанием для оформления социальных услуг. При этом комиссия не определяет, кто именно будет осуществлять уход — этот вопрос решается вне медицинских учреждений.
