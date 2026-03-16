У МОЗ пояснили, хто може отримати постійний сторонній догляд та як подати документи

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, хто з українців може отримати постійний сторонній догляд, які критерії визначають таку потребу та який порядок підтвердження права на цю допомогу через медичні комісії.

Громадяни України, які через стан здоров’я не можуть самостійно забезпечувати свої щоденні побутові потреби або мають суттєві труднощі з пересуванням, мають право на отримання постійного стороннього догляду.

Таку допомогу надає держава після ухвалення відповідного рішення спеціалізованою комісією, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Саме комісія визначає необхідність стороннього догляду, оцінюючи, чи здатна людина самостійно задовольняти основні життєві потреби без допомоги інших осіб.

Таку підтримку надають у випадках, коли людина має порушення здатності до самообслуговування, втратила можливість самостійно пересуватися, дезорієнтована, має труднощі зі спілкуванням або не контролює власну поведінку.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснюють, що йдеться не про медичну допомогу, а про щоденну побутову підтримку. Зокрема, допомога може полягати у сприянні під час підйому з ліжка, пересування в приміщенні, орієнтації у часі та просторі, одяганні, прийомі їжі або можливості висловити власні потреби.

Під час первинного або повторного встановлення статусу інвалідності людину скеровують на оцінювання повсякденного функціонування.

У направленні лікар зазначає мету – потребу в постійному сторонньому догляді.

У рамках оцінювання експертна команда (ЕКОПФО) аналізує, як порушення стану здоров'я впливають на повсякденне життя людини. Зважають на фактичні можливості особи з урахуванням частоти потреби у допомозі, її обсягах та ефективності реабілітації.

Серед таких:

навички самообслугововування (гігієна, прийом їжі та ліків);

можливість пересуватися та безпечно виходити з дому;

здатність орієнтуватися в часі та просторі, розпізнавати людей;

якість спілкування: чи може людина зрозуміло висловити потреби;

змога людини дотримуватися правил безпеки.

"Якщо виконання дії супроводжується значним болем або ризиком для життя і здоров'я, вважається, що така дія не може виконуватися самостійно. Рішення ухвалюється на основі ступеня вираженості обмежень життєдіяльності", – пояснили у МОЗ.

Надалі команда з практикуючих лікарів різних спеціальностей ухвалює заключне рішення. За його підсумками надають витяг і рекомендації щодо індивідуальної реабілітації.

Сторонній догляд погоджують, якщо пацієнт має значний ступінь обмеження одного або виражений двох і більше критеріїв.

"Постійний сторонній догляд може бути встановлений, зокрема, людям з інвалідністю ІА або ІБ групи, а також з інвалідністю ІІ групи – за умови наявності відповідних ступенів обмеження критеріїв життєдіяльності", – додають у відомстві.

Якщо інвалідність уже встановлена, підтвердити потребу в постійному догляді можна через лікарсько-консультативну комісію. Вона оцінює стан людини та її залежність від сторонньої допомоги і видає висновок за формою 080-4/о. Документ діє протягом строку встановленої інвалідності та може бути підставою для оформлення соціальних послуг. Водночас комісія не визначає, хто саме здійснюватиме догляд, це питання вирішують поза медичними установами.

