Мужчина получил разрешение на выезд за границу, однако из-за изменений в законодательстве не смог сняться с воинского учета — какое решение принял суд

Истец пытался обжаловать решения ТЦК и Государственной пограничной службы, однако получил отказ.

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Киевский окружной административный суд рассмотрел в порядке упрощенного искового производства без уведомления участников дела административное дело № 320/4161/25 по иску гражданина Украины к территориальному центру комплектования и социальной поддержки и Администрации Государственной пограничной службы Украины о признании противоправными решений, обязательстве совершить действия.

Обстоятельства дела № 320/4161/25

Истец обратился в суд с требованиями:

признать противоправным решение территориального центра комплектования и социальной поддержки об отказе в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации;

признать противоправным решение Государственной пограничной службы Украины об отказе в предоставлении разрешения на пересечение государственной границы Украины по гуманитарным основаниям для воссоединения с семьей;

обязать территориальный центр комплектования и социальной поддержки предоставить отсрочку от призыва для осуществления выезда за границу;

в случае отказа в предоставлении отсрочки — обязать Государственную пограничную службу предоставить разрешение на пересечение государственной границы для выезда на постоянное место жительства.

Истец обосновывал свои исковые требования тем, что отказ в пересечении границы лишает его права на исполнение родительских обязанностей, поддержание семейных связей и воссоединение с семьей. Супруга и несовершеннолетний сын истца с 8 февраля 2023 года проживают за границей. Истец получил разрешение Государственной миграционной службы Украины на выезд за границу на постоянное место жительства, однако из-за изменений в законодательстве не смог сняться с воинского учета. Заявления в территориальный центр комплектования и социальной поддержки о предоставлении отсрочки в соответствии со статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и в Государственную пограничную службу о разрешении на выезд по гуманитарным основаниям были отклонены.

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки отзыв на иск не предоставил. Администрация Государственной пограничной службы в отзыве указала, что отказ в разрешении на пересечение границы соответствует Правилам пересечения государственной границы и законодательству в условиях военного положения.

Что решил суд

Суд полностью отказал в удовлетворении административного иска.

Суд установил, что основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, определенные статьёй 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (в частности, семейные обстоятельства), не включают сознательное решение лица выехать за границу на постоянное место жительства для воссоединения с семьей или наличие разрешения Государственной миграционной службы на выезд. Решение территориального центра комплектования и социальной поддержки об отказе в предоставлении отсрочки соответствует требованиям Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 560.

Относительно отказа Государственной пограничной службы в предоставлении разрешения на пересечение государственной границы суд отметил, что в условиях военного положения конституционное право на свободное передвижение может быть ограничено в соответствии со статьей 64 Конституции Украины, Законом Украины «О правовом режиме военного положения» и Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Истец на момент возникновения спора не относился к категориям лиц, не подлежащих призыву, снятых с воинского учета или имеющих отсрочку, поэтому оснований для предоставления разрешения на выезд не было.

Суд сослался на практику Верховного Суда, в частности на постановления по делам № 380/572/23, № 600/2520/22-а, № 380/7792/22 и другие, в которых подтверждена правомерность ограничения права на выезд за границу в военное время в целях обеспечения национальной безопасности. Ограничения признаны соразмерными, преследующими легитимную цель и не являющимися произвольными.

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования. Апелляционная жалоба может быть подана в Шестой апелляционный административный суд в течение тридцати дней со дня составления полного текста решения.

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