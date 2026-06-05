ТЦК не доказал факт должного вызова военнообязанного — суд отменил штраф в 17 тысяч грн

Светловодский горрайонный суд Кировоградской области отменил постановление ТЦК о наложении на военнообязанного штрафа в размере 17 тысяч грн за неявку по вызову, установив отсутствие доказательств надлежащего вручения повестки и надлежащего уведомления о необходимости прибытия в цент комплектования.

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Светловодский горрайонный суд Кировоградской области рассмотрел дело № 401/781/26 об обжаловании постановления территориального центра комплектования и социальной поддержки о привлечении военнообязанного к административной ответственности по части третьей статьи 210-1 КУоАП за неявку по вызову в ТЦК и СП.

По результатам рассмотрения суд пришел к выводу об отсутствии надлежащих доказательств получения лицом повестки и отменил постановление о наложении штрафа в размере 17 тысяч гривен, одновременно закрыв производство по делу об административном правонарушении.

Обстоятельства дела

Временно исполняющий обязанности начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки 4 января 2026 года вынес постановление о привлечении гражданина к административной ответственности по части третьей статьи 210-1 КУоАП. Основанием для наложения штрафа в сумме 17 тысяч гривен было определено неприбытие по вызову в ТЦК и СП в срок и место, указанные в повестке.

Истец обратился в суд с требованием признать постановление противоправным и отменить его. Он указывал, что не получал ни одной повестки или иного вызова в ТЦК и СП, а потому не был осведомлен о необходимости прибытия в соответствующий орган. Также истец отмечал, что состоит на воинском учете, своевременно уточнил военно-учетные данные через ЦНАП, а о существовании постановления узнал лишь после входа в мобильное приложение «Резерв+».

Из материалов дела установлено, что по состоянию на март 2026 года истец состоял на воинском учете как военнообязанный, в январе 2026 года своевременно уточнил свои учетные данные, прошел военно-врачебную комиссию и имел отсрочку от призыва.

Позиция суда

Суд отметил, что для привлечения лица к административной ответственности за неявку в ТЦК и СП необходимо установить факт надлежащего уведомления о вызове, соответствие повестки требованиям законодательства и отсутствие уважительных причин неприбытия.

Суд обратил внимание, что пунктом 41 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров № 560 от 16 мая 2024 года, определен исчерпывающий перечень доказательств надлежащего оповещения военнообязанного о вызове в ТЦК и СП. Такими доказательствами могут быть личная подпись о получении повестки, видеозапись ее вручения либо документы почтового оператора, подтверждающие получение или надлежащее направление почтового отправления.

Исследовав материалы дела, суд установил, что доказательства вручения повестки истцу отсутствуют. Также отсутствуют доказательства надлежащего уведомления лица о поступлении заказного письма с отметкой «Повестка ТЦК», в частности путем телефонного информирования или вложения уведомления в почтовый ящик.

Суд подчеркнул, что отсутствие осведомленности лица о возникновении определенной обязанности не может свидетельствовать об умышленном неисполнении такой обязанности.

Отдельно суд учел изменения, внесенные Законом № 3696-ІХ от 9 мая 2024 года, согласно которым положения статей 210 и 210-1 КУоАП не применяются в случаях, когда необходимые персональные данные могут быть получены держателем Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов путем электронной информационной взаимосвязи с другими государственными реестрами и информационными системами.

Суд установил, что истец состоял на воинском учете, своевременно обновил свои учетные данные, прошел ВВК и получил отсрочку от призыва. При таких обстоятельствах сотрудники ТЦК и СП имели возможность получить необходимую информацию о нем из соответствующих государственных реестров.

Что решил суд

Суд отметил, что привлечение лица к административной ответственности возможно лишь при наличии события административного правонарушения и доказанной вины лица, подтвержденной надлежащими доказательствами.

При этом в обжалуемом постановлении фактическое описание нарушения отсутствовало и сводилось к цитированию законодательных норм, которые якобы были нарушены.

Суд также подчеркнул, что именно на субъекта властных полномочий возлагается обязанность доказывания правомерности своего решения. Ответчик не предоставил доказательств, подтверждающих получение истцом повестки, факт надлежащего уведомления о вызове в ТЦК и СП либо наличие в его действиях состава административного правонарушения.

Учитывая недоказанность обстоятельств, положенных в основу постановления об административном правонарушении, суд признал его противоправным и отменил, закрыв производство по делу. Кроме того, за счет бюджетных ассигнований ответчика в пользу истца взысканы судебные расходы в виде судебного сбора в общем размере 1331,20 грн.

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