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Конкурс во Львовский апелляционный суд: одна кандидатка подтвердила способность осуществлять правосудие

14:42, 5 июня 2026
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Еще одна кандидатка не подтвердила способность осуществлять правосудие.
Конкурс во Львовский апелляционный суд: одна кандидатка подтвердила способность осуществлять правосудие
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На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей во Львовском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

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По результатам квалификационного оценивания 4 июня Комиссия приняла следующие решения:

Бучковская Виктория Леонидовна — 724,2 балла — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Саламаха Надежда Владимировна — 434,11 балла — не подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Теслюк Ярина Олеговна — 688,87 балла — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

ВККС напомнила, что 55 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 28 вакантных должностей судей во Львовском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 48 кандидатами: 33 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 9 — не подтвердили, с 6 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Один кандидат прекратил участие в конкурсе.

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судья ВККС

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