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Конкурс до Львівського апеляційного суду: одна кандидатка підтвердила здатність здійснювати правосуддя

14:42, 5 червня 2026
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Ще одна кандидатка не підтвердила здатність здійснювати правосуддя.
Конкурс до Львівського апеляційного суду: одна кандидатка підтвердила здатність здійснювати правосуддя
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В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів у Львівському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС.

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За результатами кваліфікаційного оцінювання 4 червня Комісією ухвалено такі рішення:

Бучківська Вікторія Леонідівна - 724,2 - Підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Саламаха Надія Володимирівна - 434,11 - Не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Теслюк Ярина Олегівна - 688,87 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

ВККС нагадала, що 55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 48 кандидатами: 33 кандидати підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 9 – не підтвердили, з 6 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

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суддя ВККС

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