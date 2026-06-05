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Владимир Зеленский заявил о «слабом ответе» России на предложение завершить войну

20:18, 5 июня 2026
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Президент Украины заявил, что Россия не демонстрирует готовности завершить войну, и призвал усилить давление на РФ.
Владимир Зеленский заявил о «слабом ответе» России на предложение завершить войну
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская сторона в очередной раз демонстрирует нежелание завершать войну, а ее позиция является слабой и разочаровывает международное сообщество.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо Путину, в котором предложил встретиться и «закончить войну». Глава Кремля Владимир Путин сообщил, что ознакомился с открытым письмом президента Украины Владимира Зеленского, однако заявил об отсутствии смысла в личной встрече.

На это Президент Украины отметил, что Украина и ее партнеры четко видят, что Россия не готова менять подход и признавать ответственность за войну.

«К сожалению, российская сторона снова выбирает войну — все услышали сегодняшний ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну. Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал. Он не хочет ничего менять и не хочет признать, что его война нравится только ему и тем, кто тянет из него деньги», — отметил Зеленский.

Зеленский добавил, что международные партнеры России, которые получают выгоду от войны, также продолжают ее поддерживать.

«Они все сегодня были очень улыбчивы», — сказал Президент.

Зеленский подчеркнул, что в ответ на действия России необходимо усиливать экономическое и политическое давление.

«Значит, денег в России должно стать меньше, а давления на Россию — больше», — подчеркнул он.

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