Один судья работает за троих, а неконкурентные зарплаты провоцируют отток кадров аппарата – РСУ

При нормативной потребности более 11,5 тысяч судей и утвержденном балансе в 6,8 тысяч должностей фактически правосудие осуществляют около 4,2 тысяч судей.

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Вопросы кадрового и финансового обеспечения судебной системы остаются одними из ключевых вызовов для украинского правосудия. Как подчеркнула секретарь РСУ Татьяна Гребенюк, именно судья остается центральной фигурой судебной власти, а эффективность системы напрямую зависит от обеспечения судов достаточным количеством кадров и ресурсов.

«Наши приоритеты записаны в решении съезда судей, поскольку центральной фигурой судебной власти, на чьих плечах все держится, является судья. Вот тот судья из районного суда, из городского суда, то есть обычный судья. Поэтому в центре наших приоритетов – проблемы судей и, соответственно, то, что поручил нам съезд судей. А это прежде всего вопрос кадрового обеспечения. Съезд подчеркивал необходимость решения этого вопроса!», – отметила Татьяна Гребенюк.

Она добавила, что это также вопрос финансового обеспечения. И вообще всего, что касается осуществления правосудия в условиях полномасштабной войны.

Отдельно было подчеркнуто острый кадровый дефицит. По имеющимся данным, при нормативной потребности более 11,5 тыс. судей и утвержденном балансе в 6,8 тыс. должностей фактически правосудие осуществляют около 4,2 тыс. судей. То есть кадровый дефицит покрыт более чем на 30%.

Также в РСУ обратили внимание на то, что ощущается финансовый кризис, который проявляется в том, что заработная плата, которую могут предложить аппарату, а это и помощники, и секретари, и работники канцелярии, неконкурентоспособна. Поэтому кадровый дефицит и финансирование напрямую связаны с независимостью суда. Также вызовом является вопрос обеспечения осуществления правосудия в условиях военного положения.

В то же время в Совете судей отметили, что не являются распорядителями бюджетных средств, но постоянно занимаются этим вопросом — начиная от коэффициентов для повышения заработной платы работников аппаратов судов и помощников судей и заканчивая вопросами регулирования вознаграждения судей. Этот вопрос уже пять лет в бюджетном процессе остается «замороженным», поэтому РСУ приняла решение обратиться в Конституционный Суд Украины с требованием признать рассмотрение этого вопроса неотложным.

В то же время среди положительных изменений отмечено решение об урегулировании вопроса выезда женщин-судей за границу, что, по оценкам, позволило избежать дополнительного оттока кадров из системы.

В РСУ отметили, что независимость судьи – это тот внутренний стержень, который есть у каждого судьи, и в зависимости от внешних обстоятельств судья либо выдерживает, либо нет. Но с учетом всех этих факторов под вопросом оказывается качество правосудия, учитывая кадровое обеспечение, когда один судья работает за троих.

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