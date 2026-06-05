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Кабмин упростил получение господдержки для организаций водопользователей: что изменится

18:54, 5 июня 2026
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Правительство отменило часть технических требований при подаче заявок на финансирование, что должно ускорить реализацию проектов по модернизации и реконструкции мелиоративных систем, развития орошения и эффективного использования водных ресурсов.
Кабмин упростил получение господдержки для организаций водопользователей: что изменится
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Кабинет Министров принял решение об устранении лишних требований для организаций водопользователей, претендующих на государственную поддержку. В частности, больше не требуется определять показатели производительности насосных станций, которые были переданы таким организациям в собственность.

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Благодаря этим изменениям процесс подачи заявок на получение финансирования станет проще и быстрее, что будет способствовать более оперативной реализации проектов по обновлению и реконструкции мелиоративной инфраструктуры.

По словам заместителя Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Ирины Овчаренко, принятое Правительством решение создаёт дополнительные возможности для эффективного внедрения реформы в сфере мелиорации земель, а также укрепления продовольственной безопасности страны.

Она подчеркнула, что государство продолжает создавать понятные и прозрачные условия для работы организаций водопользователей. По её словам, упрощение механизма государственной поддержки позволит аграриям быстрее реализовывать проекты по модернизации мелиоративной инфраструктуры, привлекать инвестиции, развивать орошение и внедрять водосберегающие технологии. Она отметила, что такие изменения будут способствовать более эффективному использованию водных ресурсов, повышению устойчивости аграрного сектора и росту урожайности сельскохозяйственных культур.

Упрощение механизма предоставления государственной поддержки организациям водопользователей предусматривает обновление условий для их работы и участия в проектах, связанных с модернизацией мелиоративной инфраструктуры и использованием водных ресурсов.

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правительство Кабинет Министров Украины Украина

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