Кабмин упростил получение господдержки для организаций водопользователей: что изменится
Кабинет Министров принял решение об устранении лишних требований для организаций водопользователей, претендующих на государственную поддержку. В частности, больше не требуется определять показатели производительности насосных станций, которые были переданы таким организациям в собственность.
Благодаря этим изменениям процесс подачи заявок на получение финансирования станет проще и быстрее, что будет способствовать более оперативной реализации проектов по обновлению и реконструкции мелиоративной инфраструктуры.
По словам заместителя Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Ирины Овчаренко, принятое Правительством решение создаёт дополнительные возможности для эффективного внедрения реформы в сфере мелиорации земель, а также укрепления продовольственной безопасности страны.
Она подчеркнула, что государство продолжает создавать понятные и прозрачные условия для работы организаций водопользователей. По её словам, упрощение механизма государственной поддержки позволит аграриям быстрее реализовывать проекты по модернизации мелиоративной инфраструктуры, привлекать инвестиции, развивать орошение и внедрять водосберегающие технологии. Она отметила, что такие изменения будут способствовать более эффективному использованию водных ресурсов, повышению устойчивости аграрного сектора и росту урожайности сельскохозяйственных культур.
Упрощение механизма предоставления государственной поддержки организациям водопользователей предусматривает обновление условий для их работы и участия в проектах, связанных с модернизацией мелиоративной инфраструктуры и использованием водных ресурсов.
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