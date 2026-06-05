  1. В Україні

Кабмін спростив отримання держпідтримки для організацій водокористувачів: що зміниться

18:54, 5 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уряд скасував частину технічних вимог під час подання заявок на фінансування, що має прискорити реалізацію проєктів із модернізації та реконструкції меліоративних систем, розвитку зрошення та ефективного використання водних ресурсів.
Кабмін спростив отримання держпідтримки для організацій водокористувачів: що зміниться
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про усунення зайвих вимог для організацій водокористувачів, які претендують на державну підтримку. Зокрема, більше не потрібно визначати показники продуктивності насосних станцій, що були передані таким організаціям у власність.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Завдяки цим змінам процес подання заявок на отримання фінансування стане простішим і швидшим, що сприятиме оперативнішому впровадженню проєктів із оновлення та реконструкції меліоративної інфраструктури.

За словами заступниці Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірини Овчаренко, ухвалене Урядом рішення створює додаткові можливості для ефективного впровадження реформи у сфері меліорації земель, а також зміцнення продовольчої безпеки країни.

Вона наголосила, що держава продовжує створювати зрозумілі та прозорі умови для роботи організацій водокористувачів. За її словами, спрощення механізму державної підтримки дасть змогу аграріям швидше реалізовувати проєкти з модернізації меліоративної інфраструктури, залучати інвестиції, розвивати зрошення та впроваджувати водоощадні технології. Вона зазначила, що такі зміни сприятимуть ефективнішому використанню водних ресурсів, підвищенню стійкості аграрного сектору та зростанню врожайності сільськогосподарських культур.

Спрощення механізму надання державної підтримки організаціям водокористувачів передбачає оновлення умов для їхньої роботи та участі у проєктах, пов’язаних із модернізацією меліоративної інфраструктури й використанням водних ресурсів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд Кабінет Міністрів України Україна

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Україна змінює правила перегляду судових рішень — тепер достатньо визнання порушення державою

Судові рішення пропонують переглядати не лише після рішень міжнародних судів, а й після визнання Україною порушення міжнародних зобов’язань.

Вирок ВАКС у справі Концерну РРТ: 7 років в'язниці та конфіскація за мільйонні розтрати

Незважаючи на закінчення строків давності за службове підроблення, фігуранти отримали тривалі терміни за розкрадання майна.

Мінцифри вимагає доопрацювати реформу ринку фінансових активів через проблеми з електронними реєстрами

У законопроєкті про сек’юритизацію не прописали порядок створення та ведення реєстрів.

90 мільярдів під заставу репарацій та податковий ультиматум: які умови МВФ і ЄС уже виконала Україна

Податки в обмін на верховенство права: чому фіскальний перекіс у виконанні вимог МВФ та ЄС загрожує траншам.

Рада суддів України скликає ХХІ позачерговий з'їзд суддів: на порядку денному вакантні місця у КСУ та Вищій раді правосуддя

Рада суддів офіційно визначила дату ХХІ позачергового з'їзду, де на кону стоятимуть не лише місця в Конституційному Суді, а й вісім крісел у Вищій раді правосуддя.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]