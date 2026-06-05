Кабмін спростив отримання держпідтримки для організацій водокористувачів: що зміниться

Уряд скасував частину технічних вимог під час подання заявок на фінансування, що має прискорити реалізацію проєктів із модернізації та реконструкції меліоративних систем, розвитку зрошення та ефективного використання водних ресурсів.

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Кабінет Міністрів ухвалив рішення про усунення зайвих вимог для організацій водокористувачів, які претендують на державну підтримку. Зокрема, більше не потрібно визначати показники продуктивності насосних станцій, що були передані таким організаціям у власність.

Завдяки цим змінам процес подання заявок на отримання фінансування стане простішим і швидшим, що сприятиме оперативнішому впровадженню проєктів із оновлення та реконструкції меліоративної інфраструктури.

За словами заступниці Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірини Овчаренко, ухвалене Урядом рішення створює додаткові можливості для ефективного впровадження реформи у сфері меліорації земель, а також зміцнення продовольчої безпеки країни.

Вона наголосила, що держава продовжує створювати зрозумілі та прозорі умови для роботи організацій водокористувачів. За її словами, спрощення механізму державної підтримки дасть змогу аграріям швидше реалізовувати проєкти з модернізації меліоративної інфраструктури, залучати інвестиції, розвивати зрошення та впроваджувати водоощадні технології. Вона зазначила, що такі зміни сприятимуть ефективнішому використанню водних ресурсів, підвищенню стійкості аграрного сектору та зростанню врожайності сільськогосподарських культур.

Спрощення механізму надання державної підтримки організаціям водокористувачів передбачає оновлення умов для їхньої роботи та участі у проєктах, пов’язаних із модернізацією меліоративної інфраструктури й використанням водних ресурсів.

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