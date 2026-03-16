В Ирпене мужчина застрелил 11-летнюю дочь, после чего совершил самоубийство

Правоохранители расследуют обстоятельства гибели 52-летнего мужчины и его 11-летней дочери в городе Ирпень. Об этом сообщила полиция региона.

По данным, к правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что в доме по месту проживания обнаружила без признаков жизни своего брата и его малолетнюю дочь. На место происшествия немедленно прибыли полицейские.

Предварительно установлено, что 52-летний мужчина, находясь дома вместе с дочерью, вероятно произвел выстрел из огнестрельного оружия в голову ребенка, после чего покончил жизнь самоубийством.

В полиции также отметили, что девочка болела.

Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить окончательную причину смерти.

Следователи Бучанского районного управления полиции начали досудебное расследование по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).