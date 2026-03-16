  1. В Украине

В Ирпене мужчина застрелил 11-летнюю дочь, после чего совершил самоубийство

20:57, 16 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По данным полиции, 52-летний мужчина выстрелил в голову дочери, после чего покончил жизнь самоубийством.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители расследуют обстоятельства гибели 52-летнего мужчины и его 11-летней дочери в городе Ирпень. Об этом сообщила полиция региона.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным, к правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что в доме по месту проживания обнаружила без признаков жизни своего брата и его малолетнюю дочь. На место происшествия немедленно прибыли полицейские.

Предварительно установлено, что 52-летний мужчина, находясь дома вместе с дочерью, вероятно произвел выстрел из огнестрельного оружия в голову ребенка, после чего покончил жизнь самоубийством.

В полиции также отметили, что девочка болела.

Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить окончательную причину смерти.

Следователи Бучанского районного управления полиции начали досудебное расследование по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

 
 
 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

убийство Ирпень Киевская область

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]