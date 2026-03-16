В Ірпені чоловік застрелив 11-річну доньку, після чого вчинив самогубство

За даними поліції, 52-річний чоловік вистрелив у голову доньки, після чого наклав на себе руки.

Правоохоронці розслідують обставини загибелі 52-річного чоловіка та його 11-річної доньки в місті Ірпінь. Про це повідомила поліція регіону.

За даними, до правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила, що у будинку за місцем проживання виявила без ознак життя свого брата та його малолітню доньку. На місце події негайно прибули поліцейські.

Попередньо встановлено, що 52-річний чоловік, перебуваючи вдома разом із донькою, ймовірно здійснив постріл із вогнепальної зброї в голову дитини, після чого покінчив життя самогубством.

У поліції також зазначили, що дівчинка хворіла.

Тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу, яка має встановити остаточну причину смерті.

Слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

