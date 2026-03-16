В Киеве проводят генеральную уборку для дорожных знаков и светофоров, фото

В городе начали плановую очистку и проверку светофоров и дорожных знаков после зимнего периода.

В столице стартовала весенняя кампания по профилактическому обслуживанию объектов дорожной инфраструктуры. Коммунальное предприятие «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) начало плановую очистку и проверку светофоров и дорожных знаков после зимнего периода.

Как отмечают на предприятии, после завершения зимнего сезона дорожная инфраструктура требует особого внимания. Осадок от соли, песчаные смеси и копоть образуют на линзах светофоров слой грязи, который может снижать яркость сигнала на 30–50%. Это создает дополнительные риски, особенно в условиях переменчивой весенней погоды и ослепления водителей низким солнцем.

В рамках весенней кампании дорожные бригады моют линзы, козырьки и корпуса светофоров с помощью специальной техники. После очистки сигналы становятся заметными для водителей на 100–150 метров раньше, что дает больше времени для безопасной реакции.

Также специалисты проверяют техническое состояние оборудования — герметичность клеммных коробок, кабельных вводов и работу дорожных контроллеров. Это помогает предотвратить аварийные отключения светофоров из-за влаги или короткого замыкания.

Отдельное внимание уделяют дорожным знакам. Их очищают специальными моющими средствами, чтобы восстановить световозвращающие свойства, которые позволяют знакам хорошо отражать свет фар в темное время суток. Также продолжается выравнивание опор, которые наклонились во время зимних ветров.

