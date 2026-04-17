Россия планирует массированно атаковать Украину до семи раз в месяц — Андрей Сибига

Массированный удар предполагает не менее 400 беспилотников и более 20 ракет.

Россия готовится осуществлять до семи массированных ударов по Украине ежемесячно. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига со ссылкой на данные украинской разведки.

По его словам, в ближайшее время российская сторона может активизировать такие атаки.

В современных условиях массированный удар предполагает применение не менее 400 беспилотников в сочетании с более чем 20 ракетами.

В то же время, по словам Сибиги, украинская противовоздушная оборона в настоящее время демонстрирует высокую эффективность — силы ППО уничтожают до 90% воздушных целей во время таких атак.

