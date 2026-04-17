  1. В Україні

Росія планує масовано атакувати Україну до семи разів на місяць — Андрій Сибіга

12:39, 17 квітня 2026
Масований удар передбачає щонайменше 400 безпілотників і понад 20 ракет.
Росія готується здійснювати до семи масованих ударів по Україні щомісяця. Про це заявив міністр закордонних справи Андрій Сибіга з посиланням на дані української розвідки.

За його словами, найближчим часом російська сторона може активізувати такі атаки.

У сучасних умовах масований удар передбачає застосування щонайменше 400 безпілотників у поєднанні з понад 20 ракетами.

Водночас, за словами Сибіги, українська протиповітряна оборона наразі демонструє високу ефективність — сили ППО знищують до 90% повітряних цілей під час таких атак.

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

