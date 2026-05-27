Реформа МСЕК обернулася новими труднощами для військових і людей з інвалідністю — розгляд справ затягується на місяці

Попри цифровізацію, система ЕКОПФО та ВЛК продовжує працювати із затримками та бюрократичними проблемами.

Після запуску реформи медико-соціальної експертизи українці очікували, що цифровізація та нові правила спростять проходження військово-лікарських комісій і процедуру встановлення інвалідності. Однак на практиці люди продовжують стикатися з багатомісячним очікуванням, відсутністю необхідних документів, формальними висновками та труднощами під час оскарження рішень.

Особливо гостро ці проблеми проявляються у військовозобов’язаних, військових після поранень і цивільних осіб з інвалідністю, які змушені проходити складний бюрократичний шлях для підтвердження свого стану здоров’я. Ці питання проаналізували у Національній асоціації адвокатів України під час обговорення роботи системи ЕКОПФО та ВЛК.

Реформа МСЕК та ЕКОПФО: які проблеми виявили

Реформа медико-соціальної експертизи та військово-лікарських комісій не усунула низку практичних проблем, з якими стикаються військовозобов’язані, військовослужбовці та цивільні особи з інвалідністю. Серед основних труднощів називають невидачу документів, формальний підхід до оцінювання стану здоров’я, затягування процедур і складність доведення фактичних обмежень у повсякденному житті.

Це випливає з аналізу практики роботи експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) та військово-лікарських комісій (ВЛК), а також наслідки реформи медико-соціальної експертизи.

Зазначалося, що після ухвалення Закону №4170-IX від 19 грудня 2024 року та постанови Кабінету Міністрів №1338 від 15 листопада 2024 року система оцінювання функціонування особи зазнала суттєвих змін. Водночас у НААУ звернули увагу, що на практиці залишаються питання щодо якості рішень, швидкості процедур та ефективності взаємодії між органами влади і медичними установами.

ВЛК і мобілізація: чому люди не можуть отримати документи

Окрему увагу приділили роботі ВЛК під час мобілізації та проходження служби. За словами учасників обговорення, однією з поширених проблем є те, що військовозобов’язаним не видають довідки ВЛК під час проходження комісії, хоча документи формуються в електронному форматі. Через це особи не мають на руках документа, який можна оперативно оскаржити, а адвокати змушені витребовувати матеріали через ТЦК та СП.

Також порушувалося питання використання медичних даних із Єдиної системи охорони здоров’я. Учасники зазначили, що члени ВЛК мають доступ до електронних медичних записів, однак на практиці не завжди враховують наявні захворювання або належним чином оцінюють ступінь функціональних порушень. Як приклад наводилися ситуації, коли інформація про захворювання була наявна в електронній системі, але не відображалася у висновках ВЛК.

ЕКОПФО після реформи: чому рішення складно оскаржити

Окремо обговорювали специфіку рішень ЕКОПФО. Фахівці наголосили, що після реформи оцінюється не сам діагноз, а вплив захворювання на повсякденне життя людини — можливість самообслуговування, пересування, праці, навчання та комунікації. Якщо ці обмеження не зафіксовані у первинній медичній документації, це може стати підставою для відмови у встановленні групи інвалідності або причинного зв’язку.

Серед проблем називали й недостатнє мотивування рішень ЕКОПФО. За словами учасників, у багатьох випадках рішення мають вигляд коротких табличних документів без детального пояснення причин відмови чи логіки оцінювання. Це ускладнює як адміністративне, так і судове оскарження.

Люди з інвалідністю стикаються із затягуванням процедур

Також зверталася увага на труднощі, з якими стикаються цивільні особи з інвалідністю. Йшлося про затягування процедур через технічну неготовність окремих медичних закладів до цифровізації, складнощі з оформленням направлень та тривале проходження процедур для отримання технічних засобів реабілітації.

Як приклади юристи навели випадки, коли особи місяцями не могли отримати направлення на оцінювання через помилки в роботі електронної системи або коли процедура заміни милиць на крісло колісне тривала близько року. Також повідомлялося про труднощі з використанням медичних документів, виданих за кордоном, навіть за наявності офіційного перекладу.

У НААУ наголосили, що люди з інвалідністю потребують не лише нормативного врегулювання, а й чіткого та зрозумілого алгоритму проходження всіх процедур — від звернення до отримання остаточного рішення.

Необхідність доопрацювання системи ЕКОПФО

В асоціації зазначили, що система ЕКОПФО поки залишається недосконалою, а частина лікарів сприймає нові механізми як додаткове технічне навантаження. Водночас подальше реформування має враховувати реальні проблеми пацієнтів, медиків та правників, які виникають під час застосування нових правил на практиці.

