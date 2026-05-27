Народження дитини за кордоном: як українцям отримати свідоцтво та які документи потрібні

У Мін’юсті пояснили, як українцям зареєструвати народження дитини за кордоном, які документи потрібні для отримання свідоцтва та коли необхідні апостиль, легалізація і переклад документів для їх визнання в Україні.

За останні роки багато українців через війну, навчання чи роботу опинилися за межами України. У багатьох сім’ях саме за кордоном народжуються діти, де вони отримують свої перші документи, зокрема свідоцтво про народження. Громадяни України можуть зареєструвати народження дитини або у дипломатичному представництві чи консульській установі України, або у компетентному органі країни перебування.

Державна реєстрація народження у дипломатичному представництві чи у консульській установі України

Державну реєстрацію актів цивільного стану громадян України, які проживають або тимчасово перебувають за кордоном, проводять дипломатичні представництва і консульські установи України (частина друга статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».

Після державної реєстрації народження батьки отримують свідоцтво про народження українського зразка.

Відомості, зазначені в актових записах про народження дитини та її походження, складених дипломатичними представництвами і консульськими установами України на паперових носіях та в електронному вигляді, вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – Реєстр) відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції в м. Києві (нині – Центральний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України) протягом семи робочих днів з дня надходження першого примірника актового запису (частина третя статті 12 Закону). Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

Державна реєстрація актів цивільного стану проводиться відповідно до Закону, Цивільного та Сімейного кодексів України (далі – Кодекс), Закону України «Про адміністративну процедуру», та інших актів законодавства органами державної реєстрації актів цивільного стану.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2023 № 66 «Про забезпечення здійснення закордонними дипломатичними установами України повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в умовах воєнного стану» Міністерством закордонних справ України визначені закордонні дипломатичні представництва, які, зокрема, проводять державну реєстрацію, зокрема народження, безпосередньо з використанням функціональних можливостей Реєстру, як органи державної реєстрації актів цивільного стану України; здійснюють надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану громадянам України незалежно від місця їх проживання (перебування); застосовують законодавство, яким у своїй діяльності керуються органи державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснюють ведення Реєстру (з переліком дипломатичних установ, підключених до Реєстру, можна ознайомитись на вебсайті Міністерства закордонних справ України за посиланням https://mfa.gov.ua/consul/forua/reg/services-martial-law ).

Державна реєстрація народження дитини проводиться з одночасним визначенням її походження та присвоєнням їй прізвища, власного імені та по батькові. Походження дитини визначається відповідно до Кодексу (частина перша статті 13 Закону).

Заяву про державну реєстрацію народження дитини можуть подати:

- батьки:

- родичі;

- інші особи.

Заяву зобов’язані подати не пізніше одного місяця з дня народження дитини.

Державна реєстрація народження провадиться при пред’явленні:

- паспортів або паспортних документів, що посвідчують особи батьків (одного з них);

- паспорта або паспортного документа заявника;

- документа медичного закладу про народження дитини, передбачених у пункті 2 глави 1 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5 (далі – Правила);

- документи, що підтверджують походження дитини (пункт 12, 24 глави 1 розділу III Правил).

Засвідчення документів, виданих компетентними органами іноземної держави

Документи, видані компетентними органами держави перебування, повинні бути засвідчені в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (пункт 1.11 розділу 1 Інструкції про порядок реєстрації актів громадянського стану в дипломатичних представництвах та консульських установах України від 23.05.2001 року № 32/5/101).

Тобто вони мають бути засвідчені апостилем або бути легалізовані. Цих процедур можна уникнути, якщо між Україною та іншими державами укладено відповідні двосторонні чи багатосторонні міжнародні договори .

Статтею 1 Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 1961 року (далі – Конвенція) передбачено, що ця Конвенція поширюється на офіційні документи, які були складені на території однієї з Договірних держав і мають бути представлені на території іншої Договірної держави.

У відносинах з державами – учасницями Конвенції застосовується процедура проставлення апостиля на офіційних документах з метою їх використання на території цих держав.

Єдиною формальною процедурою, яка може вимагатися для посвідчення автентичності підпису, якості, в якій виступала особа, що підписала документ, та, у відповідному випадку, автентичності відбитку печатки або штампу, якими скріплений документ, є проставлення апостиля компетентним органом держави, в якій документ був складений (стаття 3 Конвенції).

Кожна Договірна держава призначає, зазначаючи їхні офіційні функції, ті органи, яким надаються повноваження на проставлення апостиля (стаття 6 Конвенції).

Документи, складені іноземною мовою, подаються для державної реєстрації актів цивільного стану разом з їх перекладами на українську мову, засвідченими в установленому порядку (пункт 6 глави 1 розділу ІІ Правил).

Консул не здійснюватиме державну реєстрацію народження дитини, якщо законодавством країни перебування передбачено, що така реєстрація має бути проведена у місцевих компетентних органах.

Інформацію щодо вимог законодавства конкретної країни можна знайти на вебсторінці дипломатичної установи України .

Послуга надається за попереднім записом через Портал е-Консул .

Реєстрація народження компетентними органами іноземної держави

Реєстрація народження дитини в іншій державі проводиться за правилами та відповідно до законодавства країни перебування. Після оформлення компетентний орган іноземної держави видає відповідний документ, який підтверджує факт народження.

В Україні такі документи визнаються дійсними після проходження процедури легалізації, якщо інше не визначено міжнародними договорами або законами України. Це передбачено статтею 13 Закону України «Про міжнародне приватне право».

Також для використання іноземного свідоцтва на території України його необхідно перекласти українською мовою та належним чином засвідчити.

Водночас чинне законодавство наразі не передбачає внесення до державного Реєстру даних про народження дитини, якщо така реєстрація була проведена за кордоном уповноваженими органами іншої держави та вже видане відповідне свідоцтво.

У Міністерстві юстиції нагадують, що організацію консульських дій та виконання консульських функцій за кордоном забезпечує Міністерство закордонних справ України відповідно до положення, затвердженого Кабміном.

