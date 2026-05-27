Рождение ребенка за границей: как украинцам получить свидетельство и какие документы нужны

В Минюсте объяснили, как украинцам зарегистрировать рождение ребенка за границей, какие документы нужны для получения свидетельства и когда необходимы апостиль, легализация и перевод документов для их признания в Украине.

За последние годы многие украинцы из-за войны, учебы или работы оказались за пределами Украины. Во многих семьях именно за границей рождаются дети, где они получают свои первые документы, в частности свидетельство о рождении. Граждане Украины могут зарегистрировать рождение ребенка либо в дипломатическом представительстве или консульском учреждении Украины, либо в компетентном органе страны пребывания.

Государственная регистрация рождения в дипломатическом представительстве или в консульском учреждении Украины

Государственную регистрацию актов гражданского состояния граждан Украины, которые проживают или временно находятся за границей, проводят дипломатические представительства и консульские учреждения Украины (часть вторая статьи 4 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния»).

После государственной регистрации рождения родители получают свидетельство о рождении украинского образца.

Сведения, указанные в актовых записях о рождении ребенка и его происхождении, составленных дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины на бумажных носителях и в электронном виде, вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан (далее – Реестр) отделом государственной регистрации актов гражданского состояния Главного управления юстиции в г. Киеве (ныне – Центральный отдел государственной регистрации актов гражданского состояния Управления государственной регистрации Киевского межрегионального управления Министерства юстиции Украины) в течение семи рабочих дней со дня поступления первого экземпляра актовой записи (часть третья статьи 12 Закона). Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Государственная регистрация актов гражданского состояния проводится в соответствии с Законом, Гражданским и Семейным кодексами Украины (далее – Кодекс), Законом Украины «Об административной процедуре» и другими актами законодательства органами государственной регистрации актов гражданского состояния.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 24.01.2023 № 66 «Об обеспечении осуществления зарубежными дипломатическими учреждениями Украины полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в условиях военного положения» Министерством иностранных дел Украины определены зарубежные дипломатические представительства, которые, в частности, проводят государственную регистрацию, в том числе рождения, непосредственно с использованием функциональных возможностей Реестра, как органы государственной регистрации актов гражданского состояния Украины; осуществляют предоставление услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния гражданам Украины независимо от места их проживания (пребывания); применяют законодательство, которым в своей деятельности руководствуются органы государственной регистрации актов гражданского состояния, осуществляющие ведение Реестра (с перечнем дипломатических учреждений, подключенных к Реестру, можно ознакомиться на вебсайте Министерства иностранных дел Украины по ссылке https://mfa.gov.ua/consul/forua/reg/services-martial-law ).

Государственная регистрация рождения ребенка проводится с одновременным определением его происхождения и присвоением ему фамилии, собственного имени и отчества. Происхождение ребенка определяется в соответствии с Кодексом (часть первая статьи 13 Закона).

Лица, которые могут подать заявление:

Заявление о государственной регистрации рождения ребенка могут подать:

родители;

родственники;

другие лица.

Заявление обязаны подать не позднее одного месяца со дня рождения ребенка.

Государственная регистрация рождения проводится при предъявлении:

паспортов или паспортных документов, удостоверяющих личности родителей (одного из них);

паспорта или паспортного документа заявителя;

документа медицинского учреждения о рождении ребенка, предусмотренного пунктом 2 главы 1 раздела III Правил государственной регистрации актов гражданского состояния в Украине, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины от 18.10.2000 № 52/5 (далее – Правила);

документов, подтверждающих происхождение ребенка (пункт 12, 24 главы 1 раздела III Правил).

Заверение документов, выданных компетентными органами иностранного государства

Документы, выданные компетентными органами государства пребывания, должны быть заверены в установленном законодательством порядке, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины (пункт 1.11 раздела 1 Инструкции о порядке регистрации актов гражданского состояния в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Украины от 23.05.2001 года № 32/5/101).

То есть они должны быть заверены апостилем или легализованы. Этих процедур можно избежать, если между Украиной и другими государствами заключены соответствующие двусторонние или многосторонние международные договоры.

Статьей 1 Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, 1961 года (далее – Конвенция) предусмотрено, что эта Конвенция распространяется на официальные документы, которые были составлены на территории одного из Договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого Договаривающегося государства.

В отношениях с государствами – участниками Конвенции применяется процедура проставления апостиля на официальных документах с целью их использования на территории этих государств.

Единственной формальной процедурой, которая может требоваться для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в соответствующем случае, подлинности оттиска печати или штампа, которыми скреплен документ, является проставление апостиля компетентным органом государства, в котором документ был составлен (статья 3 Конвенции).

Каждое Договаривающееся государство назначает, указывая их официальные функции, те органы, которым предоставляются полномочия на проставление апостиля (статья 6 Конвенции).

Документы, составленные на иностранном языке, подаются для государственной регистрации актов гражданского состояния вместе с их переводами на украинский язык, заверенными в установленном порядке (пункт 6 главы 1 раздела II Правил).

Консул не будет осуществлять государственную регистрацию рождения ребенка, если законодательством страны пребывания предусмотрено, что такая регистрация должна быть проведена в местных компетентных органах.

Информацию о требованиях законодательства конкретной страны можно найти на вебстранице дипломатического учреждения Украины.

Услуга предоставляется по предварительной записи через Портал е-Консул.

Регистрация рождения компетентными органами иностранного государства

Регистрация рождения ребенка в другом государстве проводится по правилам и в соответствии с законодательством страны пребывания. После оформления компетентный орган иностранного государства выдает соответствующий документ, подтверждающий факт рождения.

В Украине такие документы признаются действительными после прохождения процедуры легализации, если иное не определено международными договорами или законами Украины. Это предусмотрено статьей 13 Закона Украины «О международном частном праве».

Также для использования иностранного свидетельства на территории Украины его необходимо перевести на украинский язык и надлежащим образом заверить.

В то же время действующее законодательство пока не предусматривает внесение в государственный Реестр данных о рождении ребенка, если такая регистрация была проведена за границей уполномоченными органами другого государства и уже выдано соответствующее свидетельство.

В Министерстве юстиции напоминают, что организацию консульских действий и выполнение консульских функций за границей обеспечивает Министерство иностранных дел Украины в соответствии с положением, утвержденным Кабмином.

